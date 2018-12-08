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Второй после Коржа, кто собрал «Минск-Арену»: Солодуха объехал место триумфа на ледовом комбайне

09.12.2018 22:12 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Спустя четыре года в тех же дорогущих туфлях, купленных специально к знаковому в карьере событию, Александр Солодуха снова здесь, в центре «Минск-Арены», согревается самыми теплыми воспоминаниями о том, как он тогда покорил свой зрительский максимум, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Второй после Коржа, кто собрал «Минск-Арену»: Солодуха объехал место триумфа на ледовом комбайне

Он стал вторым после Макса Коржа, кто из белорусских звезд замахнулся на самую большую площадку страны. И если раньше его концертное измерение было в стадионах, теперь Солодуха перешел на высший уровень – арену.

Второй после Коржа, кто собрал «Минск-Арену»: Солодуха объехал место триумфа на ледовом комбайне

Звезда не упускает возможности объехать арену верхом.

Второй после Коржа, кто собрал «Минск-Арену»: Солодуха объехал место триумфа на ледовом комбайне

Александр Солодуха, заслуженный артист Республики Беларусь:
Даже Филипп Бедросович так не катался. А Александр Антонович Солодуха в своей родной арене, «Минск-Арене», едет. Ребята, привет!
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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Спустя четыре года в тех же дорогущих туфлях, купленных специально к знаковому в карьере событию, Александр Солодуха снова здесь, в центре...
 
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