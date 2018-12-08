|
Второй после Коржа, кто собрал «Минск-Арену»: Солодуха объехал место триумфа на ледовом комбайне
Новости Беларуси. Спустя четыре года в тех же дорогущих туфлях, купленных специально к знаковому в карьере событию, Александр Солодуха снова здесь, в центре «Минск-Арены», согревается самыми теплыми воспоминаниями о том, как он тогда покорил свой зрительский максимум, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Он стал вторым после Макса Коржа, кто из белорусских звезд замахнулся на самую большую площадку страны. И если раньше его концертное измерение было в стадионах, теперь Солодуха перешел на высший уровень – арену.
Звезда не упускает возможности объехать арену верхом.
Александр Солодуха, заслуженный артист Республики Беларусь:
Новости по теме
‡агрузка...
Беларусь – за равные условия для субъектов хозяйствования: аналитические итоги саммитов ЕАЭС и СНГ в Санкт-Петербурге
«Это стало полностью моей жизнью». Турнир по воркауту «Сила братства» прошёл в Минске
Президент Судана прибыл в Минск для участия в переговорах с Александром Лукашенко
«Молоточки и колокольчики перепутаны несколько раз». Историю часов «Павлин» вспомнили в 254-летие Эрмитажа
В Минске представили оригиналы документов о создании белорусской советской государственности
Свыше 1700 человек задержали во Франции во время протестов «жёлтых жилетов»
Александр Лукашенко проведёт переговоры с президентом Судана 10 декабря: что обсудят главы государств
Четвертая неделя протестов «жёлтых жилетов» во Франции. Власти объявляют мобилизацию полиции
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Спустя четыре года в тех же дорогущих туфлях, купленных специально к знаковому в карьере событию, Александр Солодуха снова здесь, в центре...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)