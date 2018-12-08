Выставка «100 лет после Великой войны: наследие и память о Первой мировой войне (1914 -1918 гг.) в Беларуси и Европе» откроется в Пространстве КХ 15 декабря в 17.00



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Мы предлагаем вам посмотреть на историю «Великой войны» (как ее называли современники), не с точки зрения анализа боевых действий, а через оптику социальной и культурной истории. Нас интересует то, что происходило с человеком на протяжении 1914-1918 гг. и как трансформировались разные общества европейских стран после войны.

Цель проекта – выделить новые вопросы, которые мы можем задать сегодня, рассматривая историю начала ХХ века.

Выставка является результатом сотрудничества немецкой и белорусской стороны - Посольства Федеративной Республики Германия в Минске и Центра публичной истории Европейского колледжа Liberal Arts в Беларуси.

Основная часть экспозиции представляет собой выполненную с использованием стилистики комикса и техники коллажа визуальную историю войны и послевоенного периода. С помощью двух персонажей из современности вы можете открыть для себя разные стороны истории войны: от милитаризма и национализма к пацифизму и новой идее Европы, от истории женской эмансипации во время войны до истории детства в то время, от феномена беженцев до изменения отношения к военному насилию и преступлениям. В этой истории соединены примеры, взятые из белорусского контекста и истории других стран, участвовавших в Великой войне. Другие разделы выставки расскажут о том, как менялась память о Первой мировой войне в Беларуси и других странах Европы на протяжении ХХ – начала ХХI веков, и какую роль сыграла в событиях войны пропаганда.

В рамках выставки также пройдет серия публичных лекций историков и специалистов из Беларуси и Германии.

Выставку можно посмотреть в Пространстве КХ с 15 по 22 декабря.

Что: Выставка «100 лет после Великой войны: наследие и память о Первой мировой войне (1914 -1918 гг.) в Беларуси и Европе”

Где: Пространство КХ, ул. Халтурина 2/1, Брест

Когда: 15 – 22 декабря 2018

Открытие выставки состоится 15 декабря в 17:00

График работы Галереи Пространства КХ: четверг-воскресенье, 15.00 – 19.00

Вход: 3 BYN

Арт-кураторка проекта: Оксана Жгировская

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