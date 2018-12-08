ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Выставка "100 лет после Великой войны 1914 -1918 гг.", Пространство КХ, 15 декабря

09.12.2018 22:44 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Выставка «100 лет после Великой войны: наследие и память о Первой мировой войне (1914 -1918 гг.) в Беларуси и Европе» откроется в Пространстве КХ 15 декабря в 17.00


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61396.php

Выставка "100 лет после Великой войны 1914 -1918 гг.", Пространство КХ, 15 декабря

Мы предлагаем вам посмотреть на историю «Великой войны» (как ее называли современники), не с точки зрения анализа боевых действий, а через оптику социальной и культурной истории. Нас интересует то, что происходило с человеком на протяжении 1914-1918 гг. и как трансформировались разные общества европейских стран после войны. 

Цель проекта – выделить новые вопросы, которые мы можем задать сегодня, рассматривая историю начала ХХ века.

Выставка является результатом сотрудничества немецкой и белорусской стороны - Посольства Федеративной Республики Германия в Минске и Центра публичной истории Европейского колледжа Liberal Arts в Беларуси.

Основная часть экспозиции представляет собой выполненную с использованием стилистики комикса и техники коллажа визуальную историю войны и послевоенного периода. С помощью двух персонажей из современности вы можете открыть для себя разные стороны истории войны: от милитаризма и национализма к пацифизму и новой идее Европы, от истории женской эмансипации во время войны до истории детства в то время, от феномена беженцев до изменения отношения к военному насилию и преступлениям. В этой истории соединены примеры, взятые из белорусского контекста и истории других стран, участвовавших в Великой войне. Другие разделы выставки расскажут о том, как менялась память о Первой мировой войне в Беларуси и других странах Европы на протяжении ХХ – начала ХХI веков, и какую роль сыграла в событиях войны пропаганда. 

В рамках выставки также пройдет серия публичных лекций историков и специалистов из Беларуси и Германии.

Выставку можно посмотреть в Пространстве КХ с 15 по 22 декабря.

Что: Выставка «100 лет после Великой войны: наследие и память о Первой мировой войне (1914 -1918 гг.) в Беларуси и Европе”

Где: Пространство КХ, ул. Халтурина 2/1, Брест

Когда: 15 – 22 декабря 2018

Открытие выставки состоится 15 декабря в 17:00

График работы Галереи Пространства КХ: четверг-воскресенье, 15.00 – 19.00

Вход: 3 BYN

Арт-кураторка проекта: Оксана Жгировская

Ссылки на мероприятие в социальных сетях:

Facebook: https://www.facebook.com/events/2027078454037799/

VK: https://vk.com/event174930443

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Выставка «100 лет после Великой войны: наследие и память о Первой мировой войне (1914 -1918 гг.) в Беларуси и Европе» откроется в Пространстве КХ 15 декабря в 17.00 Мы...
 
Новости дня
Новости разные
 
Второй после Коржа, кто собрал «Минск-Арену»: Солодуха объехал место триумфа на ледовом комбайне
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Фаниполь Online
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика