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Снова подорожало автомобильное топливо

09.12.2018 — Разное | Горецкий вестник  
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Сегодня в Беларуси снова поменялись цены на автомобильное топливо, сообщили в пресс-службе «Белнефтехима». 

Цены на дизельное топливо и автомобильный бензин увеличились на 1 копейку. Теперь  стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 43 копейки, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 53 копейки, АИ-98-К5-Евро — 1 рубль 74 копейки, а дизельное топливо будет стоить 1 рубль 53 копейки.

В «Белнефтехиме» сообщили, что за ноябрь 2018 года средняя котировка нефти марки Brent составила 64,7 доллара США, в целом за 11 месяцев 2018 года – 72,1 доллара США за баррель. Цена на нефть, поставляемую на белорусские НПЗ, за январь – ноябрь 2018 года увеличилась по отношению к аналогичному периоду прошлого года в долларовом эквиваленте на 32 процента, в рублевом – на 39 процентов. Цены на моторное топливо с начала текущего года увеличены на 18,8 процента.

Это 26-е по счету  изменение цен на топливо в этом году. Последний раз цена менялась 25 ноября: бензин (кроме АИ-92) и ДТ подорожали на 1 копейку.

 


 
 
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  Сегодня в Беларуси снова поменялись цены на автомобильное топливо, сообщили в пресс-службе «Белнефтехима».  Цены на дизельное топливо и автомобильный бензин...
 
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