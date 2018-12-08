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Лобода перенесла концерт в «Минск-Арену» по рекомендации Rammstein?
Новости Беларуси. Scorpions, Limp Bizkit, Элтон Джон, Стинг, Хосе Каррерас, Шакира, Дженнифер Лопес, Depeche Mode, десятки самых популярных исполнителей российского шоубиза выходили на подмостки «Минск-Арены». Но с особым трепетом персонал вспоминает визит группы Rammstein, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Кстати, поговаривают, что Светлана Лобода, концерт которой прошел 8 декабря, неспроста свое выступление из Дворца спорта перенесла на арену. Возможно, по рекомендации солиста тех самых Rammstein.
Александр Смирнов, главный энергетик многопрофильного культурно-спортивного комплекса «Минск-Арена»:
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Новости Беларуси. Scorpions, Limp Bizkit, Элтон Джон, Стинг, Хосе Каррерас, Шакира, Дженнифер Лопес, Depeche Mode, десятки самых популярных исполнителей российского шоубиза...
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