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Егор Мещеряков: Летом 2017-го мы были в рейтинге ФИБА ниже 90-го места, сейчас мы 56-е. Мы сделали шаг вперед

09.12.2018 23:10 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Баскетбольный клуб «Цмоки» на неделе отпраздновал первую домашнюю победу в Единой лиге ВТБ. О делах в клубе, о выступлении нашей мужской сборной в Евроквалификации программа «Неделя спорта» поговорила с Егором Мещеряковым, тренером «Цмоков» и национальной команды, и заместителем председателя федерации баскетбола.

Егор Мещеряков: Летом 2017-го мы были в рейтинге ФИБА ниже 90-го места, сейчас мы 56-е. Мы сделали шаг вперед

Егор, может, это успех национальной команды в отборе на Евробаскет так взбодрил ребят? Наконец, первая домашняя победа в лиге.

Егор Мещеряков: Летом 2017-го мы были в рейтинге ФИБА ниже 90-го места, сейчас мы 56-е. Мы сделали шаг вперед

Егор Мещеряков, тренер БК «Цмоки-Минск»:
Не без этого. У нас был серьезный вояж в Скандинавию, команда провела 6 дней вместе, и поражение потерпела, и победу одержала. В трудных моментах всегда раскрываются личности,  проявляется характер. Я рад конкретно за Алексея Тростинецкого, который очень классно себя проявил в игре с Данией, стал лидером атаки, и в то же время вчера в Лиге ВТБ показал себя настоящим бойцом, опытным игроком и забивал нужные мячи в нужный момент. Но в то же время, безусловно, вчера вся команда проявила недюжинный характер.

«Мы доказали, что действительно можем противостоять грандам мирового баскетбола»

Фактически «Цмоки» – базовый клуб для сборной. Это хорошо или плохо, такое тотальное представительство клуба в сборной? Или есть две стороны медали?

Егор Мещеряков: Летом 2017-го мы были в рейтинге ФИБА ниже 90-го места, сейчас мы 56-е. Мы сделали шаг вперед

Егор Мещеряков:
У любой проблемы есть и соперники, и те, кто поддерживает эти решения. Смотря на международные соревновательные окна ФИБА, которые появились совсем недавно, год назад, когда сборные команды собираются и осенью, и зимой, и летом, мы оказались в хорошей ситуации. Нам не нужно собирать людей из 10-ти разных чемпионатов, пытаться за два дня их сыграть и потом выставлять команду. Мы играем все вместе уже второй год подряд, игроки привыкли к главному тренеру, Александру Васильевичу Крутикову, и понимают систему. Поэтому у нас есть свои преимущества, в феврале это было наглядно видно. В матчах со Словенией и Испанией мы доказали, что действительно можем противостоять грандам мирового баскетбола. Что говорить, летом 2017-го мы были в рейтинге ФИБА ниже 90-го места, сейчас мы 56-е. Мы сделали шаг вперед.

«Следим за ребятами из Могилева, Гомеля, Гродно, посещаем матчи, смотрим, кто еще может вырасти в хорошего игрока»

В остальных клубах чемпионата Беларуси совсем нет ребят, достойных внимания? Или тех, кто был достоин, уже играют в «Цмоках»?

Егор Мещеряков: Летом 2017-го мы были в рейтинге ФИБА ниже 90-го места, сейчас мы 56-е. Мы сделали шаг вперед

Егор Мещеряков:
Безусловно, прежде чем созывать сборную, за последние два с половиной года мы с Александром Васильевичем Крутиковым посмотрели более 40 игроков со всего чемпионата. И ближайший резерв у нас есть под прицелом, совсем рядом. Плюс всегда смотрим и следим за ребятами из Могилева, Гомеля, Гродно, посещаем матчи, смотрим, кто еще может вырасти в хорошего игрока, кто может получить шанс в сборной.

Артем Параховский, лидер нашей сборной, без клуба и сейчас тренируется с «Цмоками». Нет ли у команды намерений его подписать?

Егор Мещеряков:
Намерения были, это не секрет. Мы предлагали и в начале сезона ему краткосрочный контракт. И совсем недавно, на прошлой неделе. Но пока Артем воздерживается, он и его агент ищут другие варианты продолжения карьеры. Это его право, но мы со своей стороны предпринимали меры.  

«Бывает так, что ты хочешь сделать вкусный салат, набрал ингредиентов, а оно просто не сочетается. У нас такая ситуация и получилась»

Давайте теперь о «Цмоках»: первая домашняя победа в Лиге ВТБ – это здорово. Но много поражений было до этого. В чем вы видите главную причину?

Егор Мещеряков: Летом 2017-го мы были в рейтинге ФИБА ниже 90-го места, сейчас мы 56-е. Мы сделали шаг вперед

Егор Мещеряков:
Естественно, мы с тренерским штабом этот вопрос задаем себе каждый день и по несколько раз. У нас ограниченный бюджет. Весной мы предложили всем игрокам прошлого года, всем легионерам, которые делали результат, продление контракта на улучшенных условиях. Но, к сожалению, ни Чераповича, ни Кравиша мы оставить не смогли, российские клубы «Нижний Новгород» и «Автодор» саратовский подсуетились и предложили контракты в 2-2,5 раза больше. То есть нам очень трудно соперничать в финансовом плане. Оставался Девон Саддлер, которого мы очень хотели вернуть, он играет за сборную, у него есть белорусский паспорт. Но у Девона были свои проблемы семейного характера, он смог присоединиться только в конце октября. Появилось 4 легионера, прекрасные игроки, хорошая статистика, но, к сожалению, иногда бывает так, что ты хочешь сделать вкусный салат, набрал ингредиентов, а оно просто не сочетается. У нас такая ситуация и получилась.  

Уже не первый раз команду по ходу сезона покидают легионеры, приходят новые, им нужно заново вникать в наигранные схемы. Почему так происходит?

Егор Мещеряков:
Это, наверное, часть профессионального спорта. Сейчас «Зенит» подписал звездного защитника НБА Дженнингса, человека, который в первом сезоне в НБА забил 55 очков за игру. Этот человек приезжает в Санкт-Петербург – и его тоже через два месяца отчисляют из команды. Иногда просто не работает. Иногда американский менталитет и наш восточно-европейский не смешивается.

О Девоне Саддлере. «С его приходом на тренировку микроклимат просто меняется по щелчку. Он всегда шутит: «Я блэк беларашнз»

Возвращение Девона Саддлера, особенно с проекцией на сборную – это положительный момент или лучше было бы, чтобы игрок сборной играл, может быть, в каком-то более сильном чемпионате?

Егор Мещеряков: Летом 2017-го мы были в рейтинге ФИБА ниже 90-го места, сейчас мы 56-е. Мы сделали шаг вперед

Егор Мещеряков:
Сложный вопрос. Девон «навострял лыжи» в испанский и французский чемпионат, все лето об этом шли разговоры. Но он так и не уехал, в силу семейных причин, как я уже говорил раньше. И поэтому мы рады, что он в «Цмоках». И идея такая, чтобы подписать его и не на год, и не на два. Надо понимать, кто такой Девон Саддлер. Он душа команды, с ним сразу веселее. Вот он приехал в конце октября, когда у нас была череда поражений, серьезные матчи, и с его приходом на тренировку микроклимат просто меняется по щелчку. Он всегда шутит: «Я блэк беларашнз». Когда бывает в Шереметьево, он идет в очередь для граждан Беларуси и России, и однажды его паспортистка направляет в другую очередь, он говорит: «Нет, смотрите, у меня есть паспорт!» Получаются курьезные ситуации, девушка краснеет и говорит: «Ой, извините! Я не думала, что белорус может быть таким». 

О баскетболе 3x3. «Прекрасный шанс проявить себя тем игрокам, которые не могут найти себя в баскетболе 5 на 5»

Егор, баскетбол три на три – новый вид спорта и стучится в олимпийские двери. Вы даже пробовали себя в нем. Как вообще относитесь к таким новшествам? Скейтбординг, скалолазание, сёрфинг будут в программе Игр в Токио.

Егор Мещеряков:

Я думаю, что это здорово, нужно пробовать новые виды спорта, ведь сейчас уже новые тенденции. Три на три, например, это тот баскетбол, который ближе к народу, если так упростить. Это улица, это баскетбол с каким-то трэш-током, с большими эмоциями. Этот вид можно прямо внедрить в центр города, внедрить в торговый центр, и он действительно очень зрелищный.

Баскетбол 3 на 3 сейчас получает особое внимание от федерации? Этот вид будет к тому же в программе Европейских игр в Минске.

Егор Мещеряков:
Действительно, порадовали наши девочки, которые получили уайлд-кард на чемпионат мира до 23 лет в Китае, там заняли 5-е место, очень высокое для дебюта, и будут принимать участие в этом чемпионате в следующем году. Мы видели в 2015-м, когда проводили чемпионат Европы до 18 лет, насколько это зрелищно. Более 2 тысяч человек было на Палове, около нее и наслаждались матчами круглый день. Это большой праздник баскетбола. Я помню, как после окончания турнира мне нужно было вернуться на Палову, и там как раз убирали щиты, и была такая грусть: праздник закончился... Действительно, это хорошая эмоциональная подоплека и прекрасный шанс проявить себя тем игрокам, которые в силу каких-то причин не могут найти себя в баскетболе 5 на 5.  

Егор Мещеряков: Летом 2017-го мы были в рейтинге ФИБА ниже 90-го места, сейчас мы 56-е. Мы сделали шаг вперед
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Теги: Гомель, Гродно
 
 
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Новости Беларуси. Баскетбольный клуб «Цмоки» на неделе отпраздновал первую домашнюю победу в Единой лиге ВТБ. О делах в клубе, о выступлении нашей мужской сборной...
 
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