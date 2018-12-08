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Егор Мещеряков: Летом 2017-го мы были в рейтинге ФИБА ниже 90-го места, сейчас мы 56-е. Мы сделали шаг вперед
Новости Беларуси. Баскетбольный клуб «Цмоки» на неделе отпраздновал первую домашнюю победу в Единой лиге ВТБ. О делах в клубе, о выступлении нашей мужской сборной в Евроквалификации программа «Неделя спорта» поговорила с Егором Мещеряковым, тренером «Цмоков» и национальной команды, и заместителем председателя федерации баскетбола.
Егор, может, это успех национальной команды в отборе на Евробаскет так взбодрил ребят? Наконец, первая домашняя победа в лиге.
Егор Мещеряков, тренер БК «Цмоки-Минск»:
«Мы доказали, что действительно можем противостоять грандам мирового баскетбола»
Фактически «Цмоки» – базовый клуб для сборной. Это хорошо или плохо, такое тотальное представительство клуба в сборной? Или есть две стороны медали?
Егор Мещеряков:
«Следим за ребятами из Могилева, Гомеля, Гродно, посещаем матчи, смотрим, кто еще может вырасти в хорошего игрока»
В остальных клубах чемпионата Беларуси совсем нет ребят, достойных внимания? Или тех, кто был достоин, уже играют в «Цмоках»?
Егор Мещеряков:
Артем Параховский, лидер нашей сборной, без клуба и сейчас тренируется с «Цмоками». Нет ли у команды намерений его подписать?
Егор Мещеряков:
«Бывает так, что ты хочешь сделать вкусный салат, набрал ингредиентов, а оно просто не сочетается. У нас такая ситуация и получилась»
Давайте теперь о «Цмоках»: первая домашняя победа в Лиге ВТБ – это здорово. Но много поражений было до этого. В чем вы видите главную причину?
Егор Мещеряков:
Уже не первый раз команду по ходу сезона покидают легионеры, приходят новые, им нужно заново вникать в наигранные схемы. Почему так происходит?
Егор Мещеряков:
О Девоне Саддлере. «С его приходом на тренировку микроклимат просто меняется по щелчку. Он всегда шутит: «Я блэк беларашнз»
Возвращение Девона Саддлера, особенно с проекцией на сборную – это положительный момент или лучше было бы, чтобы игрок сборной играл, может быть, в каком-то более сильном чемпионате?
Егор Мещеряков:
О баскетболе 3x3. «Прекрасный шанс проявить себя тем игрокам, которые не могут найти себя в баскетболе 5 на 5»
Егор, баскетбол три на три – новый вид спорта и стучится в олимпийские двери. Вы даже пробовали себя в нем. Как вообще относитесь к таким новшествам? Скейтбординг, скалолазание, сёрфинг будут в программе Игр в Токио.
Егор Мещеряков:
Я думаю, что это здорово, нужно пробовать новые виды спорта, ведь сейчас уже новые тенденции. Три на три, например, это тот баскетбол, который ближе к народу, если так упростить. Это улица, это баскетбол с каким-то трэш-током, с большими эмоциями. Этот вид можно прямо внедрить в центр города, внедрить в торговый центр, и он действительно очень зрелищный.
Баскетбол 3 на 3 сейчас получает особое внимание от федерации? Этот вид будет к тому же в программе Европейских игр в Минске.
Егор Мещеряков:
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Егор Мещеряков: Летом 2017-го мы были в рейтинге ФИБА ниже 90-го места, сейчас мы 56-е. Мы сделали шаг вперед
Новости Беларуси. Баскетбольный клуб «Цмоки» на неделе отпраздновал первую домашнюю победу в Единой лиге ВТБ. О делах в клубе, о выступлении нашей мужской сборной...
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