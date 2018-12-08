Александр Лукашенко проведёт переговоры с президентом Судана 10 декабря: что обсудят главы государств

Новости Беларуси. Реализация прежних договоренностей и дальнейшее развитие сотрудничества. 10 декабря Александр Лукашенко проведет переговоры с президентом Судана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Омара Хасана Ахмеда аль-Башира уже сегодня, 9 декабря, ждут с официальным визитом в Минске.

Главы государств подробно обсудят то, как выполняются договоренности, достигнутые во время визита белорусского лидера в Хартум в январе 2017 года.





Наиболее перспективные направления дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества – промышленная кооперация, сельское хозяйство, энергетика, добыча полезных ископаемых. На переговорах, которые пройдут во Дворце Независимости в узком и расширенном составах, также будут подниматься вопросы политического взаимодействия между Беларусью и Суданом. Президенты обсудят международную проблематику.