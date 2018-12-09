Гандболисты БГК имени Мешкова одержали три выездные победы за два дня

Победой в македонской столице гандболисты БГК имени Мешкова завершили ударную игровую неделю. 9 декабря в матче SEHA-лиги брестчане одолели «Металург» из Скопье.



Фото: bgk-meshkova.com

«Металург» (Скопье, Македония) — БГК имени Мешкова (Брест) — 28:34 (13:16).

«Металург»: Томовски, Даниловски; Ягуриновски (2), Лазаревски (1), Димитриоски, Токич (2), Шилегов, Танкоски (1), Серафимов (4/2), Шпенде (4), Рибейро (8), Пучник, Миличевич, Мадьовски (1), Стоянович, Арсеновски (4).

БГК им. Мешкова: Пешич, Корсак; Потеко (3), Ивич (10), Пилюк (1), Разгор (1), Мочалов, Обранович (1), Дорофеев, Джукич (8/4), Лощаков, Джорджич (10), Силко.

Андрей Мочалов (тренер БГК имени Мешкова):

— Добыли важную победу. Провели достаточно неплохой матч. Были моменты, когда соперник сократил отставание до двух мячей. Не могли во втором тайме какое-то время зацепиться в защите. Но потом переломили ситуацию — Пешич отбил очень важные мячи. Учитывая, что он играл с небольшим повреждением, берегли, как могли. Не выпускали на замены, когда играли меньшинство с шестым полевым, чтобы не было рывков. Он неплохо провел этот матч. Да и все остальные молодцы. Подошли очень собранно к этой игре. Удалось донести, что важно соблюдать концентрацию с первой до последней секунды, важно подойти с максимальным настроем на матч. Мы остаемся в игре за попадание в «финал четырех» SEHA-лиги, — приводит слова наставника официальный сайт БГК.



Фото: bgk-meshkova.com

Таким образом, БГК за минувшую неделю одержал пять побед кряду: на выезде были обыграны две команды SEHA-лиги — боснийский «Извиджач» (40:22) и македонский «Металург» (34:28), а в чемпионате Беларуси — гродненский «Кронон» (51:25), «Гомель» (35:20) и могилевский «Машека» (36:23). Последние три гостевые победы (над «Гомелем», «Машекой» и «Металургом») уместились в два дня — 8 и 9 декабря.

Всего в этих пяти победных матчах брестчане забросили 196 мячей (в среднем — 39,2 за игру).



Фото: bgk-meshkova.com