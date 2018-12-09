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Волейболистки «Минчанки» потерпели четвертое поражение в пяти матчах суперлиги чемпионата России

09.12.2018 22:10 — Разное | Tut.by  
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Волейболистки «Минчанки» потерпели четвертое поражение в пяти матчах со старта открытого чемпионата России в суперлиге.


Фото: cev.eu

9 декабря в минском Дворце спорта «Уручье» «Минчанка» в пяти партиях проиграла «Сахалину» из Южно-Сахалинска.

«Минчанка» — «Сахалин» — 2:3 (23:25, 25:23, 25:11, 22:25, 9:15).

Матч продолжался 2 часа 17 минут.

Очки в составе «Минчанки» набирали Екатерина Сокольчик (28), Анна Гришкевич (20), Надежда Столяр (14), Богдана Анисова (9), Оксана Ковальчук (6), Анна Калиновская (5), Вера Саликова (3).

Самой результативной в составе «Сахалина» стала Евгения Бочкарева (17 очков).

Одержав 1 победу в 5 матчах, с 5 очками «Минчанка» расположилась в турнирной таблице российской суперлиги на 9-й строке среди 12 команд.

«Сахалин» после победы в Минске с 4 победами в 5 матчах и с 10 набранными очками поднялся на 3-е место.


Фото: volley.ru
 
Теги: Минск
 
 
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Волейболистки «Минчанки» потерпели четвертое поражение в пяти матчах со старта открытого чемпионата России в суперлиге.
 
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