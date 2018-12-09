Детям о безопасности на льду зимой

Говорить о безопасности на льду в средней школе №18 стали еще на спортивном празднике «Все на старт вместе с ОСВОДом!», который традиционно прошел для учащихся 5 классов.

Актив первичной организации ОСВОД учреждения 21 ноября провел «минутки безопасности» с учащимися младших классов. Для законных представителей, которые посещали нашу школу 21 ноября, проводилась профилактическая беседа по недопущению выхода на лед несовершеннолетних и ограничении выхода на неокрепший лед рыбаков, раздавались памятки. На экране в фойе демонстрировались ролики о правилах поведения на льду в осенне-зимний период. Оформлен тематический информационный стенд, а на сайте учреждения размещены памятки поведения на льду.

Но на этом День безопасности не закончился! Команда нашего учреждения приняла участие в спортивном празднике на воде «Осводовцы стартуют!», который состоялся на базе бассейна ГУО «Средняя школа №20 Борисова». На дорожку вышли сборные первичных организаций ОСВОД средней школы №18, средней школы №20, гимназий №1 и №3. Активисты - осводовцы соревновались в скоростном плавании 25м, командной эстафете, задерживали дыхание на время, доставали со дна предметы. Особое внимание было уделено отработке практических навыков помощи терпящему бедствие на воде. По итогам соревнований лучшими стали активисты гимназии №3, второе место у гимназии №1 и третье место разделили средняя школа №18 и №20. День безопасности на льду закончился позитивно!

Благодарим руководство ГУО «Средняя школа №20 г. Борисова» за предоставленную возможность провести данное мероприятие!

Председатель первичной организации ОСВОД

средней школы №18 Елена Минина