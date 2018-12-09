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Любимая актриса Петра Фоменко - талантливая Ольга Антонова выйдет на сцену в Минске

09.12.2018 21:15 — Разное | Партизан  
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«Петербургский театральный сезон» снова в Беларуси.

Любимая актриса Петра Фоменко - талантливая Ольга Антонова выйдет на сцену в Минске
фото "Приют комедиантов"
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На сцене Национального академического театра имени Янки Купалы с 14 по 18 декабря пройдет XII Международный фестиваль «Петербургский театральный сезон». Фестиваль существует с 2007 года.  Ранее постановки «питерцев» отметили зрители Берлина, Дрездена, Марселя, Белграда, Тель-Авива, Хайфы, Тбилиси, Афин. 

В нашей стране «Петербургский театральный сезон» дебютировал в прошлом году. Напомню: в ноябре 2017 года на сцене Купаловского прошли гастроли Санкт-Петербургского государственного драматического театра «Приют комедианта». Тогда театральный праздник был приурочен к 950-летию Минска и стал логичным продолжением профессионального сотрудничества «купаловцев» с коллегами из Санкт-Петербурга.

В нынешнем декабре минчане увидят пять спектаклей, дающих представление о театральном процессе Северной Пальмиры. И что особенно радует, что несмотря на то, что подобные проекты являются затратной редкостью в наше прагматичное время, всегда случаются оказии и встречаются меценаты, которые позволяют большим и малым театрам выезжать с гастролями. 


Возможно, кто-то скажет, что за четыре дня работы нереально вложиться в стандартный формат знакового фестиваля. Всего четыре вечера – это что, конфетка ни с чем? А вот и нет. 

Как известно, ангажементом заниматься нынче модно и прибыльно. Но только не у нас, в Беларуси – «королевство маловато, разгуляться негде». В России можно собрать труппу, арендовать помещение и прокатывать постановки по города и весям, периодически складывать в кубышку прибыль. Но есть определенный и вполне ощутимый риск. Например, враз отказали в аренде. Или срочная замена исполнителя. 

В Беларуси тоже есть вариант: приглашать уже готовый сценический продукт, в котором участвуют звезды премиум класса. Вы, наверное, видели такие спектакли, где, в общем-то, сплошные диалоги из никому неизвестных пьес, мизансцены на 1- 2  актера с минимумом бутафорской мебели и отсутствием сценографии как таковой…

 Но постановки «Петербургского театрального сезона» не тот случай.

В белорусской и российской театральных системах существует много общего. Здесь главную роль все же играют стационарные бюджетные театры. Они возникли еще при Сталине. Географическая привязка здания, иными словами стационирование, наличие постоянной труппы, главных и очередных режиссеров случились ещё в 1937–1938 годах. И такая система оказалась непотопляемой до наших дней. 

Но, как показывает опыт, государственная поддержка любого вида искусства всегда проблематична и скандальна: найдутся те, кто будет определять, кому и сколько выделять материальных средств, и навязывать придуманную чисто вкусовую идеологию. Кстати, в сети нашла интересные цифры. Даже в такой театральной империи, как Национальный театр в Лондоне, «в сезоне 2015/2016 собственные, заработанные доходы достигли 77,5% от всех полученных денег».


 В Беларуси пока нет закона, финансовых механизмов, которые поощряли, а не прессинговали бы спонсоров и меценатов, вкладывающих деньги в искусство. Вкладывать деньги в искусство подразумевает отмывание средств. Так же нет фондов, позволяющих ставить на крыло молодых и талантливых. Вот и получается, такая "картина маслом", что без государственной казны театральным коллективам не выжить. Разбираться в концепции спектакля и арт-направлениях уж точно не компетенция чиновника Минкульта. 

А вот мы, зрители, оценим работы актеров и режиссеров Санкт-Петербурга, города, который почему-то близок по духу и энергетике белорусам.  


ПРОГРАММА

14 декабря, 19.00 
Санкт-Петербургский театр «Русская антреприза» им. А. Миронова 

«МАДАМ БОВАРИ» 

Сценическая фантазия по мотивам романа Г. Флобера в двух действиях
Текст романа Гюстава Флобера – последовательный, логичный, густой. Все связи в нем прописаны в мельчайших подробностях, одно событие переходит в другое и не оставляет вопросов. Спектакль Андрия Жолдака построен радикально иначе. Для режиссера главным материалом становятся ассоциации, возникающие по поводу Эммы Бовари и ее поступков. Андрия Жолдака интересует Бовари XIX столетия и то, какой она может быть в настоящем, поэтому главную героиню у него исполняют две актрисы. Благодаря искусному театральному монтажу им удается иногда пересекаться в пространстве и времени, передавая загадочные сигналы друг другу и зрителю.

15 декабря 19.00  
Государственный драматический театр «Приют комедианта» 

«ТОЛСТОГО НЕТ» 

Трагикомедия в двух действиях
Спектакль создан на основе воспоминаний современников Льва Толстого, писем и дневников родных и близких писателя, но не исключает художественного вымысла. 
Ясная поляна, 1910 год. Отношения с женой у Льва Николаевича серьезно осложнены. Софья Андреевна, прожившая с ним в браке 48 лет, всегда была хорошей женой. Однако в один прекрасный день все пошло не так... Что стало причиной разлада между супругами: новаторские идеи Толстого или его нежелание признать заслуги жены? Кем была Софья Андреевна: музой и поддержкой гения или его обузой и проклятием? Что заставило тяжелобольного Льва Николаевича сбежать из семьи? Ответ на эти вопросы дадут несколько дней из жизни семьи Толстых, представленных театром «Приют комедианта». 

16 декабря, 19.00 
Большой театр кукол 

«НЕБО В ЧЕМОДАНЕ, ИЛИ ЦУЦИКИ В НОЧИ» 
Лирическая клоунада в одном действии 
Лирический музыкальный спектакль, соединяющий истории четырех героев: обаятельных, забавных, немного нелепых. Они встречаются на старом вокзале и ждут поезд, который увезет их в страну, где все непохоже на окружающий мир. Героев объединяет мечтательность, ранимость, готовность ждать и радоваться простым вещам. Они открыты чуду, и им будет чем удивить внимательного, чуткого и проницательного зрителя. 

17 декабря, 19.00  
Санкт-Петербургский академический драматический театр им. В. Ф. Комиссаржевской 

«НОЧЬ ГЕЛЬВЕРА» 
Драма в одном действии
Спектакль раскрывает драматичные отношения двух людей, пытающихся выжить в этом сумасшедшем мире: молодой женщины и отстающего в развитии 30-летнего парня. В этих отношениях находится место любви, унижению, надежде, способности по-детски смотреть на ужасающие вещи, происходящие вокруг, и, в конце концов, спасению.

18 декабря, 19.00 
Театр-фестиваль «Балтийский дом» 

«А ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ?» 
Лирическая комедия 
Спектакль создан как соединение трех историй, в каждой из которых герои пытаются ответить на вопрос: «Что такое любовь?». Они непохожи друг на друга, связующим звеном становится музыка. Автор спектакля, Элиас Файнгерш, является не только талантливым режиссером, но и музыкантом-виртуозом. Его талант – особенное украшение постановки, так как режиссер исполнил одну из главных ролей спектакля.



 
Теги: Минск
 
 
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