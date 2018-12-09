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«Живёт в постоянном адреналиновом всплеске». «Минск-Арена» подводит итоги к 10-летнему юбилею

09.12.2018 23:49 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 15 тысяч человек, 90 термометров и 40 датчиков температуры, 61 километр проводов и кабелей, свыше 500 видеокамер, более 50 гардеробов, около полусотни туалетов, собственная пожарная часть. Всё это – «Минск-Арена», которая на неделе отметила юбилей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Живёт в постоянном адреналиновом всплеске». «Минск-Арена» подводит итоги к 10-летнему юбилею

10 лет назад открылась главная спортивная площадка страны. Да чего уж там – не только спортивная! Корреспондент Анастасия Дехтяр вместе с героями своего сюжета поздравила «Минск-Арену» с праздником.

«Живёт в постоянном адреналиновом всплеске». «Минск-Арена» подводит итоги к 10-летнему юбилею

Второй после Коржа, кто собрал «Минск-Арену»: Солодуха объехал место триумфа на ледовом комбайне

У генерального директора Николая Ананьева с «Минск-Ареной» отношения длительные. Сперва он курировал стройку, потом стал у руля многофункционального комплекса.

Единственная такая в Беларуси, третья по величине в Европе и в топе лучших в мире – «Минск-Арену» построили за рекордных четыре года.

«Живёт в постоянном адреналиновом всплеске». «Минск-Арена» подводит итоги к 10-летнему юбилею

Впрочем, с рекордами здесь связано многое. Вот, например, у арены нет ни одного уикенда в году. Работает 365 дней в графике для посетителей с 7 до 24 часов. Но и ночью здесь бурлит деятельность (как правило, специалисты обслуживают лед).

«Живёт в постоянном адреналиновом всплеске». «Минск-Арена» подводит итоги к 10-летнему юбилею

Николай Ананьев, генеральный директор многопрофильного культурно-спортивного комплекса «Минск-Арена»:
За эти 10 лет наш объект посетили практически все главы государств бывшего Советского Союза.

«Живёт в постоянном адреналиновом всплеске». «Минск-Арена» подводит итоги к 10-летнему юбилею

Три уникальных объекта – многофункциональная спортивно-зрелищная арена на 15 тысяч зрителей, конькобежный стадион –на 3 тысячи и велодром – на 2 тысячи. Главная фишка комплекса – способность к трансформации. Под крышей арены соседствуют 28 видов спорта. Буквально за несколько часов на главной площадке скрывается лед и появляется сцена с танцполом.

«Живёт в постоянном адреналиновом всплеске». «Минск-Арена» подводит итоги к 10-летнему юбилею

Таких коньков нет ни у кого в республике.

«Живёт в постоянном адреналиновом всплеске». «Минск-Арена» подводит итоги к 10-летнему юбилею

Мы решили сменить привычный ракурс с трибун и отправились в эпицентр конькобежной арены – протестировать собственноножно качество покрытия, а заодно и побеседовать с директором стадиона. Он, в отличие от нас, в прошлом –профессиональный конькобежец.

«Живёт в постоянном адреналиновом всплеске». «Минск-Арена» подводит итоги к 10-летнему юбилею

Алексей Хатылев, директор спортивного сооружения «Конькобежный стадион» многопрофильного культурно-спортивного комплекса «Минск-Арена»:
Наше ледовое покрытие самое широкое. Нет ни одного другого конькобежного стадиона в мире, где такой же простор для спортсменов.

«Живёт в постоянном адреналиновом всплеске». «Минск-Арена» подводит итоги к 10-летнему юбилею

На велотреке завораживающе пахнет сосной. Но нет, это не симптомы Нового года, это предвестники предстоящих II Европейских игр. Дело в том, что здесь сейчас заканчивают шлифовать покрытие. Спустя 9 лет пришло время обновляться. Трек протяженностью 250 метров сотрудники между собой называют «священной коровой». Содержат его в строжайших условиях: влажность – 65 % и оптимальная температура – 23ºС.

«Живёт в постоянном адреналиновом всплеске». «Минск-Арена» подводит итоги к 10-летнему юбилею

Чемпионат мира по хоккею в 2014 году стал для «Минск-Арены» не просто испытанием – первенство произвело настоящий фурор, добавив десятки балов в имиджевую копилку Беларуси.

«Живёт в постоянном адреналиновом всплеске». «Минск-Арена» подводит итоги к 10-летнему юбилею

В диспетчерском центре (здесь 24 часа в сутки следят за всеми технологическими процессами спортивного сооружения) до сих пор с дрожью и особой гордостью вспоминают те горячие дни. Работали на пределе возможностей. Когда вдарил не майский 30-градусный зной, специалисты перешли на ручное управление оборудованием: автоматика с такой задачей не справлялась.

«Живёт в постоянном адреналиновом всплеске». «Минск-Арена» подводит итоги к 10-летнему юбилею

Антон Галанов, ведущий инженер диспетчерского отдела по управлению инженерными системами многопрофильного культурно-спортивного комплекса «Минск-Арена»:
По три матча за день. Три матча – представляете, какой должен быть лед, чтобы выдержать? Чтобы он именно той температуры был. Это было очень сложно и очень напряженно.

На всех объектах – конькобежный стадион, велодром, «Минск-Арена» – все параметры разные. То есть на каждое мероприятие – свои параметры. Мы это всё мониторим круглосуточно.

Александр Смирнов – тоже местный старожил, работает с открытия. Уж он точно знает, как арена зажигает.

«Живёт в постоянном адреналиновом всплеске». «Минск-Арена» подводит итоги к 10-летнему юбилею

Александр Смирнов, главный энергетик многопрофильного культурно-спортивного комплекса «Минск-Арена»:
Здесь всё было первым испытанием, потому что спросить было не у кого. Мы шли по первому снегу, все виды спорта.
– Теперь вы стали матерым энергетиком?
– Матерым? По крайней мере, меня трудно чем-то удивить.

«Живёт в постоянном адреналиновом всплеске». «Минск-Арена» подводит итоги к 10-летнему юбилею

Лобода перенесла концерт в «Минск-Арену» по рекомендации Rammstein?

Расписание «Минск-Арены» заполнено на годы вперед. В декабре свободных граф уже нет – что ни день, то событие. Красными буквами в афише мультикомплекса прописан и чемпионат Европы по фигурному катанию, который пройдет в январе, и, конечно же, II Европейские игры.

«Живёт в постоянном адреналиновом всплеске». «Минск-Арена» подводит итоги к 10-летнему юбилею

Анастасия Дехтяр, корреспондент:
«Минск-Арена» живет в постоянном адреналиновом всплеске, и это уже своеобразная зависимость. Лучшие концертные программы, мировые спортивные баталии, одно только понимание: локация события «Минск-Арена» – уже праздник. Но то ли еще будет! Займем места в зрительном зале.


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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 15 тысяч человек, 90 термометров и 40 датчиков температуры, 61 километр проводов и кабелей, свыше 500 видеокамер, более 50 гардеробов, около полусотни...
 
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