ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Когда демократия приобретает опасную форму. Что творится на улицах Парижа, охваченного протестами «жёлтых жилетов»

09.12.2018 23:49 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Франции. Франция в центре внимания мирового сообщества и ведущих СМИ, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Массовые протесты движения «желтых жилетов», которые продолжаются в стране уже четвертую неделю, 8 декабря переросли в беспорядки – самые крупные за последнее время.

Свыше 1700 человек задержали во Франции во время протестов «жёлтых жилетов»

Требования протестующих – устранить проблемы, которые привели страну к социальной несправедливости.

Когда демократия приобретает опасную форму. Что творится на улицах Парижа, охваченного протестами «жёлтых жилетов»

Когда демократия приобретает опасную форму. Что творится на улицах Парижа, охваченного протестами «жёлтых жилетов»

Когда демократия приобретает опасную форму. Что творится на улицах Парижа, охваченного протестами «жёлтых жилетов»

Когда демократия приобретает опасную форму. Что творится на улицах Парижа, охваченного протестами «жёлтых жилетов»

Ситуация накалилась до предела. Количество участников протестных акций превысило 125 тысяч. Только в ходе столкновений в Париже пострадали более 130 человек. Количество задержанных приблизилось к 2000.

Уличная демократия во всей красе. Ситуация, когда власть не способна обеспечить, пожалуй, самое важное – социальную справедливость. Люди вынуждены выходить на улицы, чтобы напомнить властям, что такое настоящая демократия.

Четвертая неделя протестов «жёлтых жилетов» во Франции. Власти объявляют мобилизацию полиции

Париж в огне, газе и пулях. Как вдруг за несколько недель столица романтики и любви превратилась в «полигон ненависти и насилия»?

Когда демократия приобретает опасную форму. Что творится на улицах Парижа, охваченного протестами «жёлтых жилетов»

Когда демократия приобретает опасную форму. Что творится на улицах Парижа, охваченного протестами «жёлтых жилетов»

Жесткие кадры и красноречивые заголовки каждый день выдает мировая пресса: «В Париже на улицах впервые бронированные машины», «Протестующих «усмиряют» новой формулой слезоточивого газа», «Протесты породили монстра». Закрыты десятки музеев и магазинов.

В это время в Париже активисты, среди которых и радикалы, громят витрины и грабят «точки». Задержанных – более 1500 человек в одной только столице.

Когда демократия приобретает опасную форму. Что творится на улицах Парижа, охваченного протестами «жёлтых жилетов»

Нам нужно вернуться к лучшим устоям. Всё должно быть справедливо, потому что мы сыты по горло.

Когда демократия приобретает опасную форму. Что творится на улицах Парижа, охваченного протестами «жёлтых жилетов»

Мы ехали сюда на поезде 11 часов только для того, чтобы тоже протестовать, потому что это просто несправедливо! Мы чувствуем презрение к нам со стороны технократов, которые управляют нами. Они совершенно не понимают нас.

А всё начиналось несколько недель назад – с протестов. Дальше «желтые жилеты» подцепили вопросы климата, а позже вспомнили: Макрону вовсе не место у руля республики.

Когда демократия приобретает опасную форму. Что творится на улицах Парижа, охваченного протестами «жёлтых жилетов»

Когда демократия приобретает опасную форму. Что творится на улицах Парижа, охваченного протестами «жёлтых жилетов»

А вот у этих кадров тысячи перепостов в сети с хэштегом «онижедети». Якобы поучительный урок: 150 бунтарей-подростков – противников образовательной реформы – поставили на колени. Мораль никто не понял.

Когда демократия приобретает опасную форму. Что творится на улицах Парижа, охваченного протестами «жёлтых жилетов»

Когда демократия приобретает опасную форму. Что творится на улицах Парижа, охваченного протестами «жёлтых жилетов»

Мы находимся в нестабильной ситуации, поэтому я требую, чтобы государство, вместо создания нестабильных рабочих мест, сделало постоянные рабочие места с постоянными контрактами.

Когда демократия приобретает опасную форму. Что творится на улицах Парижа, охваченного протестами «жёлтых жилетов»

Мы боремся за защиту наших прав. Стоимость жизни слишком высока, и люди вынуждены выходить на улицы, чтобы их услышали. Но, к сожалению, власти вывели армию, чтобы остановить демонстрацию людей. Это ненормально!

Когда демократия приобретает опасную форму. Что творится на улицах Парижа, охваченного протестами «жёлтых жилетов»

Когда демократия приобретает опасную форму. Что творится на улицах Парижа, охваченного протестами «жёлтых жилетов»

Когда демократия приобретает опасную форму. Что творится на улицах Парижа, охваченного протестами «жёлтых жилетов»

Когда демократия приобретает опасную форму. Что творится на улицах Парижа, охваченного протестами «жёлтых жилетов»

Эксперты отмечают: ситуация во Франции вышла из под контроля. А собственно, что говорит власть? А вот ответ министра внутренних дел: «Мы подготовились к серьезным беспорядкам». Оборону с газом, водометами и дубинками держат 90 тысяч сотрудников полиции, а также спецтехника. Правительство же добавляет: замыслу активистов не быть! Но пора бы от протестов перейти к диалогу – призыв политологов. Президент же Макрон уже готовит речь.

Когда демократия приобретает опасную форму. Что творится на улицах Парижа, охваченного протестами «жёлтых жилетов»

Казалось бы, как гуманная и ключевое – демократичная – Европа к такому пришла? При этом европейские политики не раз упрекали в недемократичности Беларусь. Но на краю пропасти оказался их порядок. О безопасности говорили и еще долго будут говорить. Совсем недавно и на Мюнхенской конференции в Минске Александр Лукашенко откровенно высказался на этот счет.

Когда демократия приобретает опасную форму. Что творится на улицах Парижа, охваченного протестами «жёлтых жилетов»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я часто говорю: вы скоро приедете к нам учиться нашей демократии, потому что в основе ее лежит стабильность и нормальная жизнь людей. Девчонки в школу не должны бояться ходить в юбках. О какой демократии здесь можно говорить? О каких правах человека можно говорить? И вы хотите нам навязать эти нормы и принципы.

Подробности здесь.

Ясно, что «прочное» мироустройство хорошенько пошатнулось. И те, кто так яро борется за перемены, свои права да и в целом «за лучшую недорогую жизнь» сейчас окровавленные и покалеченные задыхаются химическими соединениями. Вот такая получается демократия… С тонкой гранью, переходящей во вседозволенность. И тогда под вопросом безопасность общества и государства. А что будет дальше?

Когда демократия приобретает опасную форму. Что творится на улицах Парижа, охваченного протестами «жёлтых жилетов»

Когда демократия приобретает опасную форму. Что творится на улицах Парижа, охваченного протестами «жёлтых жилетов»

Когда демократия приобретает опасную форму. Что творится на улицах Парижа, охваченного протестами «жёлтых жилетов»

Когда демократия приобретает опасную форму. Что творится на улицах Парижа, охваченного протестами «жёлтых жилетов»

Когда демократия приобретает опасную форму. Что творится на улицах Парижа, охваченного протестами «жёлтых жилетов»

Когда демократия приобретает опасную форму. Что творится на улицах Парижа, охваченного протестами «жёлтых жилетов»

Когда демократия приобретает опасную форму. Что творится на улицах Парижа, охваченного протестами «жёлтых жилетов»

Когда демократия приобретает опасную форму. Что творится на улицах Парижа, охваченного протестами «жёлтых жилетов»
Новости по теме

Свыше 1700 человек задержали во Франции во время протестов «жёлтых жилетов»

255 АЗС Во Франции остались без топлива из-за протестов против повышения цен на бензин

В Каталонии протестующие пожарные и медики пытались прорваться в парламент

Во Франции около 220 человек пострадали, выступая против роста цен на бензин

Футбольный матч в Алжире закончился массовыми беспорядками

Во Франции свыше 100 человек задержаны после беспорядков на праздновании Хеллоуина

Во Франции протесты против социальной политики властей перешли в погромы: полиция применила слезоточивый газ

В Барселоне полиция применила силу против протестующих каталонцев
‡агрузка...
Новости 24 часа

«Это стало полностью моей жизнью». Турнир по воркауту «Сила братства» прошёл в Минске

Президент Судана прибыл в Минск для участия в переговорах с Александром Лукашенко

«Молоточки и колокольчики перепутаны несколько раз». Историю часов «Павлин» вспомнили в 254-летие Эрмитажа

В Минске представили оригиналы документов о создании белорусской советской государственности

Свыше 1700 человек задержали во Франции во время протестов «жёлтых жилетов»

Александр Лукашенко проведёт переговоры с президентом Судана 10 декабря: что обсудят главы государств

Четвертая неделя протестов «жёлтых жилетов» во Франции. Власти объявляют мобилизацию полиции

Дружинники Гродненской погрангруппы с начала 2018 года помогли задержать 16 нарушителей

Все новости
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Франции. Франция в центре внимания мирового сообщества и ведущих СМИ, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Массовые протесты движения «желтых жилетов»,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Дмитрий Кравченко: «К хоккеистам выставляю особые требования»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Фаниполь Online
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика