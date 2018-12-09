ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дмитрий Кравченко: «К хоккеистам выставляю особые требования»

09.12.2018 23:25 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. У молодежной сборной Беларуси по хоккею сейчас самая горячая пора. В Германии стартовал чемпионат мира в Дивизионе 1, и задача наших ребят – вернуться в элиту, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

На вопросы корреспондента Натальи Федорцовой отвечает Дмитрий Кравченко, главный тренер молодежной сборной Беларуси по хоккею.

Наталья Федорцова, СТВ:  
Для молодеченских болельщиков вы – не просто тренер. Успеваете следить за командой уже Юрия Файкова?

Дмитрий Кравченко: «К хоккеистам выставляю особые требования»

Дмитрий Кравченко, главный тренер молодежной сборной Беларуси по хоккею:
Да, конечно, в свободное время смотрю матчи, слежу за отношением спортсменов к самой игре. И, естественно, переживаю. Ведь мы вместе прошли предсезонную подготовку. Перед Кубком Руслана Салея сказал, что ребята должны играть в финале – так и случилось. Но, к сожалению, без первого места. 

Наталья Федорцова:  
Сейчас командой довольны?

Дмитрий Кравченко:
Ни один тренер не будет полностью доволен ни собой, ни командой – всегда есть над чем работать.

Наталья Федорцова:  
Насколько тяжело далось решение взять в свои руки молодёжку?

Дмитрий Кравченко:
Взвесил все «за» и «против», поговорил с руководством федерации и принял такое решение. В принципе, ни о чём не жалею.

Наталья Федорцова:  
Какие задачи стоят перед командой, реально ли вернуться в элиту?

Дмитрий Кравченко:
Как раз, задача выйти в элитный дивизион и стоит перед командой. Насколько это реально? Это покажет только игра. Но, в любом случае, все тренеры, которые работали с ребятами, начиная даже с детского уровня, приложили максимум усилий, чтобы всё было хорошо.

«Из тех игровых ситуаций, в которые попадаем, мы должны выходить с гордо поднятой головой»

Наталья Федорцова:  
Чего команде не хватило на чемпионате мира год назад, чтобы задержаться в элите?

Дмитрий Кравченко: «К хоккеистам выставляю особые требования»

Дмитрий Кравченко:
И тренеры, и спортсмены должны понимать, что из тех игровых ситуаций, в которые попадаем, мы должны выходить с гордо поднятой головой. А сделать это можно только в том случае, если научишься брать от хоккея всё. Делали сейчас всё, чтобы устранить любую потерю концентрации, любую потерю шайбы в зоне нападения или защиты. Когда мы с этим справимся, нашим спортсменам всё будет под силу.

Наталья Федорцова:  
И насколько сейчас удалось это устранить?

Дмитрий Кравченко:
В начале сезона все эти проблемы были ярко выражены – много ошибались. Но сейчас, ближе к чемпионату, их стало меньше. Надеюсь, на самом турнире, даже несмотря на стрессовую ситуацию, парни со всем справятся.

«Важнее не результат на табло, а насколько правильно вели себя парни, как улучшали свою игру» 

Наталья Федорцова:  
Во время сезона Экстралиги у команды хватило безголевых матчей. Стоит ли этого опасаться в Германии?

Дмитрий Кравченко: «К хоккеистам выставляю особые требования»

Дмитрий Кравченко:
Впервые за всю историю в этом году большинство игроков, которые могут помочь команде выйти в элиту, сезон провели за границей. И если бы тот состав, который мы планируем на чемпионат мира, играл в Экстралиге, то мы бы показали совсем другие результаты. Опять же, возьмите в расчёт то, что в чемпионате Беларуси мы играем с хоккеистами, которые значительно старше, с опытом выступления за национальную сборную, КХЛ. Для меня намного важнее не результат на табло, а насколько правильно вели себя парни в той или иной ситуации, как улучшали свою игру.

Наталья Федорцова:  
А в плане психологии такие результаты на парней не влияют?

Дмитрий Кравченко:
Недавно был турнир в Дании, мы не выиграли все матчи, но можно сказать, что со своими сверстниками парни достойно держали удар, и во многих моментах выглядели куда более предпочтительно. Но, повторюсь, только чемпионат мира покажет, в правильном ли направлении мы двигались.

Наталья Федорцова:  
В начале сезона вы говорили, что команде сложно физически действовать все 60 минут матча, в последних противостояниях также чувствовалась эта проблема. Как планируете справляться с ней?

Дмитрий Кравченко:
За то время, что работаем с командой, старались улучшить этот компонент. Хватило у нас и напряжённых игр с непростым календарём, и тренерский штаб проделал хорошую работу. Я уверен, что парни полностью готовы.

«Для меня важна «командность». Мы должны уважать любого противника, но себя нужно уважать больше»

Наталья Федорцова:  
В прошлом году роль лидера отдавали Максиму Сушко, на ваш взгляд, кто из парней сейчас может потянуть команду?

Дмитрий Кравченко: «К хоккеистам выставляю особые требования»

Дмитрий Кравченко:
Все парни и могут. Для меня важна «командность», с уважением отношусь к коллективу. Мы должны уважать любого противника, но себя нужно уважать больше. Ребята должны играть за каждого, подставлять друг другу плечо.

Наталья Федорцова:  
Командность командностью, но лидер в раздевалке должен быть?

Дмитрий Кравченко:
Знаний и умений тренерского штаба предостаточно, чтобы случись что, встряхнуть команду. Повести за собой?
Опять же, лидер – это коллектив. Мы должны быть командой, если в ней будет человек, который способен повести за собой, это будет хорошо.

Наталья Федорцова:  
Вратарская линия: номер один, кто им станет?

Дмитрий Кравченко:
У нас два равноценных голкипера, будем решать от матча к матчу.

«В «Динамо» сейчас сложно, но уверен, что возможно. Нужно работать, и всё принесёт свои плоды»

Наталья Федорцова:  
Недавно вы вошли в тренерский штаб «Динамо». Насколько сложно далось решение оставить молодёжку?

Дмитрий Кравченко:
Если честно, не люблю не завершать начатое дело до конца. Но так сложились обстоятельства –  руководство приняло решение. Признаюсь, мне было сложновато – на тот момент оставался всего лишь месяц до чемпионата. Однако тех знаний, которыми владеют Дмитрий Дудик, присоединившийся Павел Перепехин, предостаточно, чтобы решить поставленную перед сборной задачу. 

Наталья Федорцова:  
Вам лично насколько сложно меньше, чем за полгода менять третью команду. Успеваете хотя бы адаптироваться к ребятам?

Дмитрий Кравченко:
Эмоционально сложно, но большинство игроков «Динамо» я знаю – пересекались с ними и даже не по одному сезону. С молодёжью интересно работать, это и азарт, и адреналин, и бесконечные эмоции. В «Динамо» сейчас сложно, но уверен, что возможно. Нужно работать, и всё принесёт свои плоды.

Наталья Федорцова:  
Как думаете, ваш уход в «Динамо» меньше, чем за месяц до чемпионата мира, сказался на психологии ребят?

Дмитрий Кравченко: «К хоккеистам выставляю особые требования»

Дмитрий Кравченко:
Пока не готов ответить на этот вопрос. Но если так рассуждать, каждый должен делать свою работу максимально хорошо. Ушёл тренер – не ушёл. Это ведь не команда Кравченко, Дудика или Перепехина, это команда страны, в которой собраны лучшие спортсмены.

О Мелешко. «Есть моменты, спорим с ним, но это наоборот хорошо, в споре рождается истина»

Наталья Федорцова:  
Тренерский штаб молодёжки не так давно пополнил Дмитрий Мелешко, как оцените его в этой роли?

Дмитрий Кравченко:
Не буду отвечать на этот вопрос только лишь потому, что мы не так давно знакомы. В любом случае, за него его работу никто не сделает – время покажет. Могу сказать, что он активно участвует в подготовке спортсменов, даёт правильные советы. Есть моменты, спорим с ним, но это наоборот хорошо, в споре рождается истина.

«Ни в коем случае не хочу умалять заслуг предыдущих тренеров, но могу сказать, что выставляю другие требования»

Наталья Федорцова:  
Вы обратили внимание, что много надежд возлагаем на парней, которые играют за рубежом. Тогда возникает вопрос, а нужна ли эта команда U 20?

Дмитрий Кравченко:
Сложный вопрос, если передо мной два игрока с абсолютно одинаковым уровнем мастерства, физической и психологической готовностью, но один играл за границей, а другой здесь в U 20, то выберу того, кто был с командой.

Дмитрий Кравченко: «К хоккеистам выставляю особые требования»

Наталья Федорцова:  
А вообще U 20 нужна в рамках подготовки к чемпионату мира или лучше отправить всю молодёжь в разные команды и турниры?

Дмитрий Кравченко:
Я ни в коем случае не хочу умалять заслуг предыдущих тренеров, но могу сказать, что я выставляю другие требования, и они не совпадают с той действительностью, с которой мы столкнулись. Помимо игры приходится обращать внимание на физические и психологические кондиции хоккеистов. Много тратим времени на просмотр видео, иногда даже нужно, с позволения сказать, тыкать носом, показывая, что в современном спорте так ошибаться недопустимо. Поэтому, отвечая на вопрос, нужна ли эта команда, я не вижу в ней никаких минусов.

Наталья Федорцова:  
Извечный дискуссионный вопрос, где молодёжке лучше быть: в родном чемпионате или МХЛ?

Дмитрий Кравченко:
Уверен, играй мы составом из тех спортсменов, которые уехали за рубеж, 40% проигранных матчей, были бы выигрышными. Хотя их решение попробовать свои силы за границей считаю правильным. Но, в любом случае, команды Экстралиги «А» достаточно сильные, чтобы играя против них, мы могли расти. Но с нашими спортсменами, подготовленными за рубежом, мы бы смогли составить достойную конкуренцию в чемпионате.

«Контракт с «зубрами» заключён до 30-го апреля, но да, есть работа и в U 20, поэтому, как решит руководство»

Наталья Федорцова:  
По окончанию чемпионата мира вы продолжите работать с молодёжкой или целиком и полностью сфокусируетесь на «Динамо»?

Дмитрий Кравченко: «К хоккеистам выставляю особые требования»

Дмитрий Кравченко:
Контракт с «зубрами» заключён до 30-го апреля, но да, есть работа и в U 20, поэтому, как решит руководство. Мне важно быть полезным и работать на благо команды, с которой я тружусь.

Наталья Федорцова:  
А руководство «Динамо» или федерации?

Дмитрий Кравченко:
Думаю, что и то, и то.

«Наступило время перемен, смены поколений. Я уверен, что скоро появятся в белорусском хоккее новые фамилии»

Наталья Федорцова:  
В последнее время белорусский хоккей не в самом хорошем состоянии. Что идёт не так?

Дмитрий Кравченко:
Скажу, мало катков – многие скажут: вы что, столько понастроили! Но всё равно льда всегда не хватает. Скажу, мало мальчишек, которые занимаются хоккеем – скажут: посмотрите, сколько детишек разных возрастов в этом виде спорта. Но, тем не менее, и их мало. Скажу, что у нас нет тренеров, нет, они есть и работают не хуже заграничных специалистов. Здесь всё в комплексе: социальный быт, количество занимающихся, количество соревнований. Мы привыкли хаять по результату, но пришло время признать, что мы в каких-то моментах ошибались. Возможно, нам и нужен этот шаг назад, чтобы подготовить себя. Было у нас много тренеров, много мнений: североамериканских, европейских. Но сейчас наступило время перемен, смены поколений, однако, я уверен, что скоро появятся в белорусском хоккее новые фамилии.

Михаил Захаров: «Проблема белорусского хоккея – в детско-юношеских школах»

Наталья Федорцова:  
То есть проблема в смене поколений?

Дмитрий Кравченко:
Да, и не стоит этого бояться. С этой проблемой сталкиваются все сборные. Да, возможно в таких странах как Россия, Америка, Канада это не так ощущается. Но там количество занимающихся – на одно место претендуют 60-70 человек. У них, в отличие от нас, есть выбор игроков. Но я уверен, что скоро и у нас всё будет хорошо.

«Всё-таки нужно ставить на своих специалистов, тем более у нас их предостаточно»

Наталья Федорцова:  
А позиция, что белорусский хоккей сломали иностранные тренеры, имеет место быть?

Дмитрий Кравченко:
Я не готов так однозначно ответить. Каждый тренер, каждая система приносят свой результат, вопрос, как им воспользоваться. Но мне кажется, что всё-таки нужно ставить на своих специалистов, тем более у нас их предостаточно.     
Новости по теме

«Ярчайшие эмоции и память на всю жизнь»: Овечкин подарил клюшки двум юным болельщикам

Михаил Захаров: «Проблема белорусского хоккея – в детско-юношеских школах»

КХЛ. Минское «Динамо» сыграет в гостях с московским «Спартаком» 4 октября

«Вашингтон Кэпиталз» не продлил контракт с главным тренером Барри Троцем

«Вашингтон» впервые в своей истории выиграл Кубок Стэнли. Овечкин – самый ценный игрок

Хоккей. Форвард сборной Беларуси Демков продолжит карьеру в словацком клубе «Зволен»

НХЛ. Вратарь «Чикаго» Скотт Фостер признан звездой игрового дня

«Маме особенно нравится, когда ты забиваешь в ее день рождения». Родители Овечкина трогательно поздравили сына с 600-ой шайбой
‡агрузка...
Новости 24 часа

«Это стало полностью моей жизнью». Турнир по воркауту «Сила братства» прошёл в Минске

Президент Судана прибыл в Минск для участия в переговорах с Александром Лукашенко

«Молоточки и колокольчики перепутаны несколько раз». Историю часов «Павлин» вспомнили в 254-летие Эрмитажа

В Минске представили оригиналы документов о создании белорусской советской государственности

Свыше 1700 человек задержали во Франции во время протестов «жёлтых жилетов»

Александр Лукашенко проведёт переговоры с президентом Судана 10 декабря: что обсудят главы государств

Четвертая неделя протестов «жёлтых жилетов» во Франции. Власти объявляют мобилизацию полиции

Дружинники Гродненской погрангруппы с начала 2018 года помогли задержать 16 нарушителей

Все новости
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. У молодежной сборной Беларуси по хоккею сейчас самая горячая пора. В Германии стартовал чемпионат мира в Дивизионе 1, и задача наших ребят –...
 
Новости дня
Новости разные
 
Егор Мещеряков: Летом 2017-го мы были в рейтинге ФИБА ниже 90-го места, сейчас мы 56-е. Мы сделали шаг вперед
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Фаниполь Online
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика