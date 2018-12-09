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«Хотел бы в будущем создать хорошие программы»: что говорили школьники во время акции «Час кода»
Новости Беларуси. На неделе каждый второй белорусский школьник смог попробовать себя в IT. Парк высоких технологий поддержал всемирную акцию «Час кода», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новые IT-центры заработали в Докшицком, Смолевичском и Лиозненском районах, компьютерные классы открылись в школах нескольких деревень и агрогородков. Всю неделю школьники посещали компании ПВТ в Минске, Бресте, Гродно и Витебске. В учебных заведениях прошли уроки по программированию.
«Час кода» в 2018 году настал и для нашего корреспондента Яны Шипко. Ее репортаж – о том, с чего начинается и как развивается интерес к программированию.
Бегать по школе разрешено, учебные классы превратились в станции с увлекательными головоломками, а вместо ответов у доски учителя просят найти код. Это не параллельная реальность или сон, а IT-квест. И вот в руках ребят буквально будущее: кубок-приз напечатан на 3D-принтере.
Мы очень сильно обрадовались этому принтеру, что у нас в школе теперь такой есть. Несколько поделок сделали. В будущем собираемся сделать корпус для этой машины.
3D-принтер и ноутбуки – подарок к акции «Час кода» от Парка высоких технологий. Хотя в Плисской школе Смолевичского района часа покодить явно мало, информатика – один из любимых предметов.
Александр Рубанов, учитель информатики Плисской средней школы:
Специалисты говорят: современные дети цифру учат куда быстрее, чем цифры и буквы. Учиться понимать логику компьютера – всё равно что иностранный язык впитывать с пеленок.
Вячеслав, даже не задумываясь про алгоритм, команды задает, что называется, на автомате.
Вячеслав Доценко, ученик Плисской средней школы:
Статус IT-страны обязывает сделать высокие технологии доступными даже в самых отдаленных уголках Беларуси. Полсотни компьютерных классов и IT-лабораторий в 2018 году запустил ПВТ по всей стране. И около 20 – на этой неделе в сельской местности и малых городах.
Всеволод Янчевский, директор Парка высоких технологий:
Шанс с нуля написать код экологического приложения на неделе был и у гродненских гимназистов. Так или иначе, к информатике в рамках крупнейшей глобальной акции прикоснулся каждый второй белорусский школьник.
Ребята не только попробовали себя в роли программистов: ученики из Светлогорска на экскурсии в офисе IT-компании не преминули развенчать мифы о жизни айтишников.
– А у вас есть 3D-принтер?
Не менее интересен и быт типичного айтишного офиса.
Прокачивают здесь не только интеллектуальные скилы, но и мускулы.
Софья Белокузова, ученица средней школы № 4 Светлогорска:
Александр Шутов, ученик средней школы № 4 Светлогорска:
О будущих кадрах для одной из самых престижных нынче профессий думают уже сейчас. Эта компания начинала как стартап со штатом четыре человека, сейчас сотрудников более 350. Их средний возраст – 25 лет.
Алексей Макаров, директор компании-резидента Парка высоких технологий:
Вполне вероятно, что через несколько лет эти ребята будут работать в пока еще не существующих специальностях. Цифровое будущее развивается стремительно. Так что время покажет и скоро, изменит ли «Час кода» жизнь этих юных талантов. А возможно, и нашу.
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Новости Беларуси. На неделе каждый второй белорусский школьник смог попробовать себя в IT. Парк высоких технологий поддержал всемирную акцию «Час кода», сообщили в...
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