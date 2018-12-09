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«Хотел бы в будущем создать хорошие программы»: что говорили школьники во время акции «Час кода»

09.12.2018 20:57 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. На неделе каждый второй белорусский школьник смог попробовать себя в IT. Парк высоких технологий поддержал всемирную акцию «Час кода», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Новые IT-центры заработали в Докшицком, Смолевичском и Лиозненском районах, компьютерные классы открылись в школах нескольких деревень и агрогородков. Всю неделю школьники посещали компании ПВТ в Минске, Бресте, Гродно и Витебске. В учебных заведениях прошли уроки по программированию.

«Хотел бы в будущем создать хорошие программы»: что говорили школьники во время акции «Час кода»

«Час кода» в 2018 году настал и для нашего корреспондента Яны Шипко. Ее репортаж – о том, с чего начинается и как развивается интерес к программированию.

«Хотел бы в будущем создать хорошие программы»: что говорили школьники во время акции «Час кода»

Бегать по школе разрешено, учебные классы превратились в станции с увлекательными головоломками, а вместо ответов у доски учителя просят найти код. Это не параллельная реальность или сон, а IT-квест. И вот в руках ребят буквально будущее: кубок-приз напечатан на 3D-принтере.

«Хотел бы в будущем создать хорошие программы»: что говорили школьники во время акции «Час кода»

Мы очень сильно обрадовались этому принтеру, что у нас в школе теперь такой есть. Несколько поделок сделали. В будущем собираемся сделать корпус для этой машины.

«Хотел бы в будущем создать хорошие программы»: что говорили школьники во время акции «Час кода»

3D-принтер и ноутбуки – подарок к акции «Час кода» от Парка высоких технологий. Хотя в Плисской школе Смолевичского района часа покодить явно мало, информатика – один из любимых предметов.

«Хотел бы в будущем создать хорошие программы»: что говорили школьники во время акции «Час кода»

Александр Рубанов, учитель информатики Плисской средней школы:
Нам удалось очень классно, сильно, ярко активизировать фактически всех учеников нашей школы. Они сейчас бегают, пишут код, смотрят виртуальную реальность, учатся программировать, учатся монтажу. Большой объем удается показать, ознакомить, и это очень здорово. У меня в кабинете никогда такого ажиотажа не было!

«Хотел бы в будущем создать хорошие программы»: что говорили школьники во время акции «Час кода»

Специалисты говорят: современные дети цифру учат куда быстрее, чем цифры и буквы. Учиться понимать логику компьютера – всё равно что иностранный язык впитывать с пеленок.

Вячеслав, даже не задумываясь про алгоритм, команды задает, что называется, на автомате.

«Хотел бы в будущем создать хорошие программы»: что говорили школьники во время акции «Час кода»

Вячеслав Доценко, ученик Плисской средней школы:
Логически выстраиваю, куда нужно роботу повернуться и сколько нужно шагов сделать, чтобы не получилось столкновение. Сейчас практически всё идет на программирование, и те же роботы для промышленности создаются с помощью этих кодов.

«Хотел бы в будущем создать хорошие программы»: что говорили школьники во время акции «Час кода»

Статус IT-страны обязывает сделать высокие технологии доступными даже в самых отдаленных уголках Беларуси. Полсотни компьютерных классов и IT-лабораторий в 2018 году запустил ПВТ по всей стране. И около 20 – на этой неделе в сельской местности и малых городах.

«Хотел бы в будущем создать хорошие программы»: что говорили школьники во время акции «Час кода»

Всеволод Янчевский, директор Парка высоких технологий:
Работа в сфере образования, помощь в сфере образования (а школьное образование – это, естественно, фундамент) – самая ключевая задача ПВТ. Потому что это образование и будущее (звучит банально, но это действительно так), но это и настоящее. Буквально эти школьники, которые сегодня учатся – год-два-три проходит, и они приходят в компании. Они очень хорошо работают, они придумывают новые стартапы.

«Хотел бы в будущем создать хорошие программы»: что говорили школьники во время акции «Час кода»

Шанс с нуля написать код экологического приложения на неделе был и у гродненских гимназистов. Так или иначе, к информатике в рамках крупнейшей глобальной акции прикоснулся каждый второй белорусский школьник.

«Хотел бы в будущем создать хорошие программы»: что говорили школьники во время акции «Час кода»

Ребята не только попробовали себя в роли программистов: ученики из Светлогорска на экскурсии в офисе IT-компании не преминули развенчать мифы о жизни айтишников.

«Хотел бы в будущем создать хорошие программы»: что говорили школьники во время акции «Час кода»

– А у вас есть 3D-принтер?
– В нашей компании нет, но мы хотим приобрести, чтобы строить дома для наших сотрудников.

«Хотел бы в будущем создать хорошие программы»: что говорили школьники во время акции «Час кода»

Не менее интересен и быт типичного айтишного офиса.

«Хотел бы в будущем создать хорошие программы»: что говорили школьники во время акции «Час кода»

Прокачивают здесь не только интеллектуальные скилы, но и мускулы.

«Хотел бы в будущем создать хорошие программы»: что говорили школьники во время акции «Час кода»

Софья Белокузова, ученица средней школы № 4 Светлогорска:
Мне было интересно посмотреть, как они работают, потому что я хочу стать, буду поступать на него. Мне интересно, если все-таки поступлю и отучусь, где я буду работать примерно.

«Хотел бы в будущем создать хорошие программы»: что говорили школьники во время акции «Час кода»

Александр Шутов, ученик средней школы № 4 Светлогорска:
Хотел бы в будущем создать хорошие программы и игры, которые бы понравились людям, которые даже могли бы принести пользу.

«Хотел бы в будущем создать хорошие программы»: что говорили школьники во время акции «Час кода»

О будущих кадрах для одной из самых престижных нынче профессий думают уже сейчас. Эта компания начинала как стартап со штатом четыре человека, сейчас сотрудников более 350. Их средний возраст – 25 лет.

«Хотел бы в будущем создать хорошие программы»: что говорили школьники во время акции «Час кода»

Алексей Макаров, директор компании-резидента Парка высоких технологий:
Дети уже с самого раннего возраста получают представление о том, что такое сфера IT, какие есть профессии в сфере IT, чем интересна сфера IT. Кто знает, может, эти дети через 10-20-30-50 лет изобретут машину времени.

«Хотел бы в будущем создать хорошие программы»: что говорили школьники во время акции «Час кода»

Вполне вероятно, что через несколько лет эти ребята будут работать в пока еще не существующих специальностях. Цифровое будущее развивается стремительно. Так что время покажет и скоро, изменит ли «Час кода» жизнь этих юных талантов. А возможно, и нашу.
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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Новости Беларуси. На неделе каждый второй белорусский школьник смог попробовать себя в IT. Парк высоких технологий поддержал всемирную акцию «Час кода», сообщили в...
 
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