ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Когда будет выдан первый белорусский электронный паспорт? Интервью с первым заместителем министра связи и информатизации

09.12.2018 19:56 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Один из вопросов саммита ЕАЭС в Санкт-Петербурге – цифровая трансформация. Перспективы перехода на «цифру» видят все лидеры «пятерки». А вот успех в общем начинании во многом зависит от того, насколько в этой сфере продвинулась каждая из стран, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Беларусь, без сомнения, на лидирующих позициях. Причем как в законодательстве, так и в практическом плане. Ожидается, что только экспорт резидентов Парка высоких технологий по итогу 2018 года составит около 1,5 миллиардов долларов. Значительно мы продвинулись и в создании электронного правительства – системы госуправления, основанной на автоматизации управленческих процессов.

Когда будет выдан первый белорусский электронный паспорт? Интервью с первым заместителем министра связи и информатизации

На каком этапе создания электронного правительства находимся сейчас? Что сдерживает развитие? Когда будет выдан первый белорусский электронный паспорт? Об этом и не только – в интервью программы «Неделя» с первым заместителем министра связи и информатизации Дмитрием Шедко.

Что такое проактивное правительство и как оно должно работать в Беларуси? Рассказывает Дмитрий Шедко

Дмитрий Шедко рассказал, когда белорусы получат ID-карты и на каком уровне электронное правительство в нашей стране

Юлия Огнева, СТВ:
Задачи вашего министерства не ограничиваются, понятное дело, построением электронного правительства. Цитирую: «Создать четкую, ясную и конкретную стратегию цифровизации всех других отраслей и всей экономики в целом».

Когда будет выдан первый белорусский электронный паспорт? Интервью с первым заместителем министра связи и информатизации

Дмитрий Шедко, первый заместитель министра связи и информатизации Беларуси:
Да. Это огромная задача. Сейчас мы как раз занимаемся этим в плотном контакте с отраслевыми ведомствами, потому что экономику страны перевести на цифровые рельсы – это колоссальный труд. Он требует, во-первых, серьезного знания теории и очень больших практических усилий.

Надо сказать, что во многих сферах очень многое уже сделано. Мы одну из своих задач видим ровно в следующем: найти вот этот правильный, положительный опыт, best practices, и этот опыт перенести на предприятия, которые существуют.

Банк типовых решений – когда мы, условно говоря, берем сельскохозяйственное предприятие, транспортное предприятие или, например, предприятие в сфере ЖКХ, которые, если посмотреть между районами, разница в организации работы там очень небольшая. Создав одну цифровую модель, мы сможем ее потом переносить на другие предприятия.

Когда будет выдан первый белорусский электронный паспорт? Интервью с первым заместителем министра связи и информатизации

Я думаю, что некоторые проекты в этой сфере мы реализуем прежде всего в тех городах, которые определены как точки роста – например, в Орше – для того, чтобы мы могли потом распространить на всю страну. Потому что наша задача именно в том, чтобы не просто в отдельном случае достичь каких-то результатов. А для того, чтобы это стало нормой для страны в целом.
Новости по теме

«Хотел бы в будущем создать хорошие программы»: что говорили школьники во время акции «Час кода»

Дмитрий Шедко рассказал, когда белорусы получат ID-карты и на каком уровне электронное правительство в нашей стране

Что такое проактивное правительство и как оно должно работать в Беларуси? Рассказывает Дмитрий Шедко

«Они придумывают новые стартапы». IT-центр для школьников в Докшицах запустил Парк высоких технологий

Локализатор взрыва и солнечный светильник. Более 60 проектов представили на выставке Smart Patent-2018 в Минске

Более 100 проектов представят на ярмарке инновационных идей Smart Patent-2018 в Минске

Акция «Час кода» в Беларуси: гимназисты из Гродно написали с нуля код приложения на тему экологии

Информатика – это интересно. В белорусских школах проходит акция «Час кода»
‡агрузка...
Новости 24 часа

Вопросы дальнейшего сотрудничества обсудят президенты Беларуси и Судана 10 декабря

В Беларуси стартует ежегодная новогодняя акция «Наши дети»

Выясняются причины жёсткой посадки самолёта «Белавиа» в Борисполе

В Орше планируют внедрять в производство разработки белорусских учёных

«Это стало полностью моей жизнью». Турнир по воркауту «Сила братства» прошёл в Минске

Президент Судана прибыл в Минск для участия в переговорах с Александром Лукашенко

«Молоточки и колокольчики перепутаны несколько раз». Историю часов «Павлин» вспомнили в 254-летие Эрмитажа

В Минске представили оригиналы документов о создании белорусской советской государственности

Все новости
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Один из вопросов саммита ЕАЭС в Санкт-Петербурге – цифровая трансформация. Перспективы перехода на «цифру» видят все лидеры «пятерки». А вот...
 
Новости дня
Новости разные
 
Балтийская лига: Минский СКА взял верх над финским «Риихимяки»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Фаниполь Online
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
10.12.2018
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика