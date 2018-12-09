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Белорусские хоккеисты отыгрались с 0:3 и победили норвежцев в дивизионе 1А молодежного ЧМ

10.12.2018 00:16 — Разное | Tut.by  
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Белорусские хоккеисты с суперволевой победы начали выступление на молодежном чемпионате мира в дивизионе 1А (второй по силе). Подопечные Дмитрия Кравченко выиграли у Норвегии — 5:3 (0:2, 1:1, 4:0).


Фото: Федерация хоккея Беларуси

Матч начался для белорусов крайне неудачно. После первого периода наша команда проигрывала 0:2, а на 27-й минуте пропустила еще одну шайбу. Казалось, исход матча уже ясен, но многое изменилось после гола Дроздова на последней секунде второго периода. Эта шайба вселила в белорусов уверенность и перевернула игру.

В третьем периоде норвежцы были просто уничтожены командой Дмитрия Кравченко. Сначала Сапего сократил отставание до минимума, затем Балтрук сравнял счет, а вскоре Дерябин вывел белорусов вперед. Итоговый счет на последней минуте установил Аносов — 5:3.

Состав молодежной сборной Беларуси: Грищенко (Толопило); Еременко — Дерябин (А), Дроздов — Мартынов — М. Сушко (К); Соловьев — С. Сапего (А), Филяев — Балтрук — Ажгирей; Щечин — Саврицкий, Алистров — Протас — Павленко; Зуев — Габрусь, Полищук — Оксентюк — Аносов.

В других матчах первого тура Латвия проиграла Франции (1:3), а Германия по буллитам одолела Австрию (3:2 Б). В понедельник в 17.30 Беларусь сыграет против французов.

 
 
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Белорусские хоккеисты с суперволевой победы начали свое выступление на молодежном чемпионате мира в дивизионе 1А (второй по силе). Подопечные Дмитрия Кравченко...
 
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