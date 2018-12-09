В Беларуси оценили открытость бюджетных данных и участие граждан в бюджетном процессе





Согласно результатам исследования, Беларусь предоставляет общественности очень скудную информацию о бюджетных данных, также в стране очень слабый надзор за бюджетом.

В Беларуси было проведено пилотное исследование «Обзор открытости бюджета», которое было осуществлено неправительственной организацией SYMPA при поддержке со стороны Всемирного банка.

Как пояснил Владимир Ковалкин, в работе оценивалась открытость бюджетных данных, надзор со стороны законодательных и аудиторских органов за тем, как формируются доходы и расходы в бюджетной сфере, а также то, каким образом граждане могут принять участие в формировании доходов, расходов.

Рейтинг такой проводится в шестой раз. В нем участвует 115 стран, 15 из них – впервые.

Результаты

В свою очередь в ходе исследования также оценивалось, своевременно ли правительство публикует 8 ключевых бюджетных документов.

Как выяснилось, по параметрам, которые связаны с подготовкой бюджета страны, Беларусь набрала 44 балла из 100 возможных за «Предварительное бюджетное заявление» и 0 баллов за «Проект бюджета исполнительной власти».

По параметру, относящемуся к стадии утверждения бюджета, «Принятый бюджет» (финансовый год 2017)» – 72 балла.

Три документа, относящиеся к стадии исполнения бюджета получили: «Текущие отчеты» - 62 балла, «Годовой отчет об исполнении бюджета (финансовый год 2016)» – 28 баллов и «Полугодовой обзор» - 0 баллов. По параметру «Аудиторский отчет» (финансовый год 2016)» Беларусь получила 33 балла.

Как пояснил Ковалкин, ноль баллов за определенные обзоры Беларусь получила по причине того, что такие документы у нас просто не готовятся и не публикуются.

При этом эксперт отметил, что пилотное исследование оценивало документы с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года и некоторые позитивные изменения, которые Минфин уже реализовал, не были учтены.

«Это касается «Гражданского бюджета», который Минфин стал публиковать с 2018 года. Также не вошли публикации ежемесячных бюллетеней и база данных «открытость бюджета». Можно с полной уверенностью сказать, что рейтинг Беларуси в следующий раз вырастет, возможно, даже до среднемировых показателей», – сказал он.

Как в других странах?

А вот какие баллы получили некоторые страны по открытости данных: Россия – 72, Польша – 59, Хорватия – 57, Украина – 54, Казахстан – 53, Таджикистан – 30.

«Мы не публиковали баллы, которые получила Беларусь, поскольку мы не прошли исследование полного цикла, пока это только пилотное исследование. Тем не мене цифра по Беларуси у нас есть, озвучивать ее мы не будем, скажу только, что у нас позиция хуже, чем у Таджикистана», – заметил Ковалкин.

Как увеличить прозрачность

Озвучивая ключевые выводы исследования, Владимир Ковалкин отметил, что с точки зрения прозрачности, Беларусь предоставляет общественности очень скудную информацию о бюджетных данных. Также в стране очень слабый надзор за бюджетом и практически нет возможностей для гражданского участия.

При этом эксперт подчеркнул, что прозрачная система госфинансов, включая эффективный надзор и возможность участия граждан, имеют большое значение для продуктивного использования ограниченных государственных ресурсов.

Одной из основных рекомендаций, которые были предоставлены Минфину, Ковалкин назвал публикацию на регулярной основе проекта бюджета исполнительной власти, который у нас пока не публикуется.

«По улучшению в части общественности мы рекомендуем проводить открытые экспертные обсуждения предварительного бюджетного заявления. Должны быть созданы ОКСы для гражданского общества, где представители общественности смогут встретиться с представителями Минфина и других ведомств и высказать свои предложения на следующий финансовый год», – отметил эксперт.

Также важно бы было внедрить бюджеты гражданского участия, когда государство отдает часть бюджетных денег местных органов власти на то, чтобы граждане предлагали собственные проекты и на эти деньги реализовывали их, добавил он.