Подарки в FOROOM: -50% от стоимости, +50% к настроению

Все люди делятся на два типа:
1. Те, которые любят выбирать подарки 2. Те, которые не любят выбирать подарки.
Для первых предновогодняя суета в радость, а для вторых декабрь превращается в бесконечную пытку. И если с презентами семье и друзьям еще можно как-то разобраться, то что дарить коллегам?
В некоторых фирмах распространена праздничная игра под названием «Тайный Санта». За пару недель до Нового года сотрудники устанавливают лимит стоимости приятного сюрприза и с помощью жеребьевки решают, кто кому будет дарить подарок в пределах оговоренной суммы. Смысл игры заключается в то, что каждый работник покупает всего один подарок для коллеги и получает тоже один. В итоге все счастливы и довольны: все с подарками и без дыр в семейном бюджете.
Мы в FOROOM приготовили для вас список идей для новогоднего подарка коллеге. И самое главное: на все приведенные ниже позиции в декабре действует скидка -50%!
Комплект рюмок «Череп» (6 шт.) – стильный и оригинальный подарок для сослуживца. Мужчина непременно оценит креативность и функциональность такого презента.
Сервировочное блюдо (Д=26см) определенно будет не лишним в преддверии череды зимних праздников.
Подсвечник из стекла. Новый год и Рождество ассоциируются с теплом и домашним уютом. Создать волшебную атмосферу помогут такие приятные мелочи, как горящие свечи. Обрамленные в стильные подсвечники, они сделают любое помещение более праздничным. В декабре в FOROOM вы можете купить в 2 раза дешевле не только единичные подсвечники, но и набор из трех единиц.
Набор новогодних шаров (Д=6 см, 12 шт.) придется по душе каждому! Ведь каждый год хочется повесить на праздничную ель новое украшение.
Возможно, эти идеи для подарков коллегам не самые оригинальные, зато они выгодные и беспроигрышные. Вам не нужно ломать голову над тем, как угодить сослуживцам. Представленные позиции точно пригодятся в каждом доме! Так же, как скалка и универсальная салфетка – на эти позиции в декабре также действует скидка в 50%. Эти полезные в быту вещи, конечно, не подаришь знакомому на праздник. Зато можно пополнить свои домашние запасы хозяйственных принадлежностей.