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В Витебске пьяный водитель пытался скрыться от ГАИ, но попал в ДТП
В Витебске ГАИ преследовала пьяного водителя. Уходя от погони он врезался в припаркованную легковушку. Об этом
Инцидент произошел ночью 9 декабря.
Внимание сотрудников ГАИ привлек внимание автомобиль Renault на проспекте Московском в Витебске. Водитель проигнорировал включение красно-синих маячков и неоднократные требования об остановке.
«Экипажи ГАИ преследовали автомобиль примерно 15 минут. Проезжая по улице Горького при повороте направо автомобиль с пьяным водителем занесло и он врезался в припаркованную легковушку», — рассказали в Госавтоинспекции.
Мужчина попытался убежать, но через 15 метров был задержан инспекторами ГАИ. 25-летний гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения, право на управление транспортными средствами не имел. В отношении нарушителя составлено 7 административных протоколов.
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Мужчина попытался убежать, но через 15 метров был задержан инспекторами ГАИ. 25-летний гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения, право на управление...
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