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В Витебске пьяный водитель пытался скрыться от ГАИ, но попал в ДТП

10.12.2018 07:29 — Разное | Tut.by  
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В Витебске ГАИ преследовала пьяного водителя. Уходя от погони он врезался в припаркованную легковушку. Об этом сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.


Фото: УВД Витебского облисполкома

Инцидент произошел ночью 9 декабря.

Внимание сотрудников ГАИ привлек внимание автомобиль Renault на проспекте Московском в Витебске. Водитель проигнорировал включение красно-синих маячков и неоднократные требования об остановке.

«Экипажи ГАИ преследовали автомобиль примерно 15 минут. Проезжая по улице Горького при повороте направо автомобиль с пьяным водителем занесло и он врезался в припаркованную легковушку», — рассказали в Госавтоинспекции.

Мужчина попытался убежать, но через 15 метров был задержан инспекторами ГАИ. 25-летний гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения, право на управление транспортными средствами не имел. В отношении нарушителя составлено 7 административных протоколов.

 
Теги: Витебск
 
 
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Мужчина попытался убежать, но через 15 метров был задержан инспекторами ГАИ. 25-летний гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения, право на управление...
 
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