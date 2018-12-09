В Витебске пьяный водитель пытался скрыться от ГАИ, но попал в ДТП

В Витебске ГАИ преследовала пьяного водителя. Уходя от погони он врезался в припаркованную легковушку. Об этом сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.



Фото: УВД Витебского облисполкома

Инцидент произошел ночью 9 декабря.

Внимание сотрудников ГАИ привлек внимание автомобиль Renault на проспекте Московском в Витебске. Водитель проигнорировал включение красно-синих маячков и неоднократные требования об остановке.

«Экипажи ГАИ преследовали автомобиль примерно 15 минут. Проезжая по улице Горького при повороте направо автомобиль с пьяным водителем занесло и он врезался в припаркованную легковушку», — рассказали в Госавтоинспекции.

Мужчина попытался убежать, но через 15 метров был задержан инспекторами ГАИ. 25-летний гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения, право на управление транспортными средствами не имел. В отношении нарушителя составлено 7 административных протоколов.