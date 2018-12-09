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От 115 до 700 тысяч долларов. Какие дома в центре Бреста продадут на предновогоднем аукционе

10.12.2018 07:45 — Разное | Tut.by  
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28 декабря пройдут повторные электронные торги на площадке «БУТБ-Имущество» по продаже трех зданий в исторической части города. В разное время в этих зданиях размещались гостиница Victoria, УПК, мастерская по ремонту зонтов и квартиры брестчан. Интерес к ним (как и рыночная стоимость) объясняется именно завидным расположением, пишет «Вечерний Брест».

Ул. Маяковского, 32 — около 700 тысяч долларов


Это ничем не примечательное трехэтажное здание, но… Оно находится на перекрестке улиц Советской и Маяковского, через дорогу от торгово-развлекательного центра «Дидас Персия». По вечерам и в выходные дни жизнь здесь бьет ключом.

На доме табличка, свидетельствующая об историко-культурной ценности здания. Время постройки — 20-е годы прошлого столетия.* Строение использовалось в разные времена для образовательных целей. Здесь размещались гимназия им. Немцевича, затем школа-десятилетка, СШ № 3, а в более позднее время (с 1975 г.) — межшкольный учебно-производственный комбинат.

Трехэтажное здание продается в комплексе с гаражом и двумя пристройками. Начальная цена лота понижена после первых нерезультативных торгов на 20%, но и после этого составляет кругленькую сумму: около 1503 тысяч рублей (примерно 700 тысяч долларов). Земельный участок 24 сотки предоставляется в аренду сроком на 10 лет.

Улица 17 Сентября, 27 — 192 тысячи долларов


28 декабря на электронной площадке «БУТБ-Имущество» можно побороться за еще одно трехэтажное кирпичное здание в историческом центре Бреста по адресу: ул. 17 Сентября, 27. Время постройки — конец XIX — начало XX ст. В здании в стиле позднего классицизма изначально размещалась гостиница Victoria. После Второй мировой войны оно было частично передано Брестскому БТИ, а частично — под жилье. Как и в других подобных домах, жизнь там была сопряжена с бытовыми неудобствами (только после реконструкции 1974 г. в каждой из 10 квартир появился отдельный санузел). В настоящее время в доме никто не проживает, выехала и мастерская по ремонту зонтов, располагавшаяся здесь в последнее время.

Купить трехэтажку с историей можно по начальной цене около 414 тысяч рублей (или 192 тысячи долларов в эквиваленте). Продавец недвижимого имущества — КУП «ЖРЭУ г. Бреста». Как и в первом случае, срок аренды земельного участка — 10 лет. Единственное обременение для покупателей связано со статусом историко-культурной ценности. Это означает, что новый облик здания будет создаваться в соответствии с генпланом города и под надзором Минкульта.

Улица Советских Пограничников, 22 — около 115 тысячи долларов


Возможно, кому-то больше приглянется именно это двухэтажное кирпичное здание. Судя по его нынешнему состоянию, оно также мечтает о новом хозяине. Его перестройка происходила в 1967 и 1973 гг., т.е. около полувека назад.

Продавец недвижимого имущества — Брестский городской центр по управлению недвижимостью. Начальная цена продажи — 249 тысяч рублей (около 115 тысяч долларов). Нынешние торги также повторные, с понижением на 20%.

Как сказали в Брестском городском центре по управлению недвижимостью, интерес ко всем трем объектам со стороны потенциальных покупателей есть. Как водится, они выжидают существенного (до 80%) понижения начальной цены лотов. Хотя, как показали недавние торги по продаже бывшего здания лютеранской кирхи в районе нового автовокзала, в итоге игры на понижение можно оказаться в проигрыше. В том случае здание перешло в собственность победителя аукциона по цене гораздо выше начальной. Посмотрим, как сложатся торги на этот раз…

Застройка квартала в границах улиц Пушкинской, Миллионной (нынешняя Советская), Николаевской (Куйбышева), Московской (Маяковского) начала формироваться в 1830—1840 гг. В этот период квартал был разбит на 10 участков и застроен в основном одноэтажными деревянными домами. После пожаров 1895 г. и 1901 г. эта часть города фактически была отстроена заново, причем преимущество отдавалось каменным строениям. Застройка накануне Первой мировой войны пока остается белым пятном для историков.

 
Теги: Брест
 
 
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28 декабря состоятся повторные электронные торги на площадке «БУТБ-Имущество» по продаже трех зданий в исторической части города.
 
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