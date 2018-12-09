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Как не устать после отдыха еще больше, чем до него? Психолог о правилах идеального отпуска
В серии видеороликов «Скорая психологическая помощь» психолог Павел Зыгмантович,
В этот раз читатель пожаловался на то, что после долгожданного отпуска чувствует себя еще хуже, чем до него. Впереди череда праздничных дней, долгих выходных, и многие отправятся в отпуск — Павел расскажет, как провести его, чтобы чувствовать себя отдохнувшим на сто процентов.
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Впереди череда праздничных дней, долгих выходных, и многие отправятся в отпуск - Павел расскажет, как провести его, чтобы чувствовать себя отдохнувшим на сто...
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