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«Стома дала мне свободу». Как жить, если удален кишечник

10.12.2018 08:00 — Разное | Tut.by  
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Нет, пожалуй, такой темы о сексе и человеческих взаимоотношениях, на которую YouTube-блогер Ханна Виттон не могла бы поговорить, включая такую деликатную тему, как инвалидность и секс. 26-летняя Ханна — женщина откровенная, начитанная, веселая и не боящаяся запретных тем.


Фото: LINDA BLACKER

В этом году она пережила тяжелую экстренную операцию по удалению части кишечника.

Стома — проделанное хирургами отверстие в ее животе — означает, что Ханна теперь обречена жить с дренажным мешком для фекалий, который она назвала «Мона».

После операции Ханна завела блог о том, как заново полюбить свое тело. Ханна опубликовала свою фотографию в нижнем белье, на которой видны ее стома, ее шрамы и дренажный мешок.

В своих блоге и подкасте Би-би-си Ханна непринужденно болтает с двумя более опытными обладателями стомы и дренажного мешка — ведущей Би-би-си, автором сайта So Bad Ass Сэм Клисби и фитнес-моделью Блейком Бекфордом.


Фото: LINDA BLACKER

Тысячи людей в Великобритании живут со стомой и дренажным мешком после операций на кишечнике. Показаний к таким операциям много, среди них — рак кишечника, болезнь Крона и язвенный колит.

Итак, вот то, что вы не знали о жизни со стомой, включая фантомные боли и возможности для секса.

Что такое илеостомический мешок?

Илеостомия — это хирургическая операция, заключающаяся в выведении подвздошной кишки наружу через переднюю брюшную стенку для создания искусственного отверстия (стомы), через которое может выводиться содержимое кишечника, минуя ободочную кишку.

Экскременты поступают в специальный мешок, который затем опорожняется в туалете.

Ханна говорит, что стома выглядит красной, мягкой и влажной. На ней нет нервных окончаний, вы ничего не почувствуете, если дотронетесь до нее, говорит она.

Ханна, Сэм и Блейк заболели язвенным колитом — болезнью, при которой воспаляются толстая и прямая кишки, а на поверхности толстой кишки появляются язвочки.

«Я часто забываю о стоме и о мешке до тех пор, когда нужно сходить в туалет, — говорит Ханна. — Я ощущаю ее, только если появляются газы. Тогда мешок начинает поскрипывать, а если стул жидкий, я чувствую, что в нем болтается содержимое».


Блейк Бекфорд и его стома. Он говорит, что эта операция дала ему свободу /Фото: BLAKE BECKFORD

Тяжело ли за стомой ухаживать?

«Поначалу она отнимает все внимание, — делится Сэм. — Нужно освоить этот процесс. Как ухаживать за стомой, как менять мешок, как его опорожнять. Теперь это часть моей каждодневной жизни. Иду в душ, меняю мешок».

Ханна, Сэм и Блейк также вынуждены вставать посреди ночи, чтобы опорожнить дренажные мешки, иначе они могут протечь.

Можно ли нормально есть?

«Моя семья из Индии. Когда я была в больнице, медсестра сказала мне, что я больше никогда не смогу есть карри. Я тогда была готова повырывать из своих рук капельницы. Та медсестра ошибалась. Нужно просто питаться разнообразно. И нет ничего такого, чтобы я не смогла сейчас съесть», — говорит Сэм.

Хотя когда впервые после операции Сэм поела свеклу, она была напугана: «Я думала, что у меня открылось внутреннее кровотечение».

Наличие стомы означает, что пища не переваривается в той же степени, как в здоровом желудке.

Ханна находит, что наблюдать за тем, как переваренная пища выходит через стому в мешок, «увлекательно, но отвратительно».

Пахнет ли дренажный мешок?

Ханна говорит, что фекалии пахнут, только оказавшись вне дренажного мешка, например, когда его приходится опорожнять. Сам мешок не издает никаких запахов.

«Если вы что-то унюхали, это 100% не я, потому что у меня в мешке фильтры», — говорит Ханна.

Сэм добавляет в мешок ментоловый ополаскиватель для полости рта, он нейтрализует запах.


Наличие стомы не означает радикальные ограничения в еде, говорит Сэм Клисби / Фото: SAM CLEASBY

А как с сексом? Эти люди могут им заниматься?

«Черт, конечно да», — говорит Сэм.

«Во время секса вы не сможете снять свой дренажный мешок, — объясняет Ханна. — Для меня это был своего рода психологический барьер: чувство неуверенности в себе и своем теле и необходимость преодолевать все это. С практической точки зрения мешок ни на что не влияет».

Но не для всех все так просто.

«У меня есть друг гей, — делится Сэм. — У него удалены прямая кишка и анальное отверстие, там все зашито сверху донизу. И это, да, изменило его сексуальную жизнь».

У Ханны сохранена прямая кишка, но она не знает точно, в каком она состоянии.

«Я не знаю, какой она длины, насколько она прочная, — говорит она. — Понимаете, анальный секс ведь не только для гомосексуалов, он для всех, и вот я не знаю пока, что мне делать с этой стороной сексуальной жизни».

Что такое фантомная прямая кишка?

«Люди, потерявшие конечность, все еще как будто чувствуют ее или боль в ней, фантомные боли, — говорит Сэм. — То же самое с прямой кишкой. Как будто мозг еще не знает о том, что ее там нет».

«В самом начале я постоянно ее ощущала. И я обсуждала с няней свое желание испражниться. Она сказала, чтобы в следующий раз я пошла и посидела в туалете, чтобы это прошло», — добавляет Ханна.

А если вспомнить самый-самый неловкий момент?

С Сэм это случилось в этом году в Сан-Франциско. Внезапно она почувствовала чувство жжения в стоме — это означало, что стома протекает. Сэм нашла туалет в ближайшем супермаркете.

«Там была большая очередь, и когда я, наконец, зашла в кабинку, я была вся в этом, от груди до коленок, — вспоминает она. — Я сняла леггинсы и футболку и вышла из туалета в лифчике и хлопчатобумажном платье, вся в слезах, и медленно пошла вдоль этой очереди», — вспоминает она.

«Бывают моменты, когда ты ощущаешь подобные случаи на публике как настоящую катастрофу, но теперь я могу даже посмеяться над произошедшим», — говорит Сэм.

Ханна говорит, что у нее специальная карта «Не могу ждать», выданная организацией Crohn’s and Colitis UK, поддерживающей людей с язвенным колитом и болезнью Крона. Ей нет нужды тратить время на долгие объяснения, она может просто показать карту в кафе или в магазине.


Блейк Бекфорд / Фото: BLACKE BECKFORD

Стомы всегда причиняют неудобства?

«Стома вернула мне настоящую жизнь, — говорит Блейк. — Потому что жизнь с язвенным колитом была ужасной. С ним у тебя все болит, ты чувствуешь себя разбитым. Я дошел до того, что не мог выйти на улицу, чтобы со мной ничего не случилось».

Для Ханны стома не стала символом свободы. Ей поставили диагноз в 7 лет, воспалительный процесс причинял массу хлопот. С 15 до 25 лет болезнь находилась в стадии ремиссии, но вернулась в прошлом году.

«Все случилось внезапно и совершенно выбило меня из колеи. Я месяц пролежала в больнице и должна была срочно пройти операцию. Я не чувствую, что стома вернула мне мою жизнь обратно. Мне бы хотелось вернуть все то, что было раньше. Но когда я говорю так, мне не стыдно», — говорит Ханна.

 
 
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26-летняя Ханна, блогер, пережила тяжелую экстренную операцию по удалению части кишечника. О том, как жить без кишечника, читайте в материале русской службы BBC
 
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