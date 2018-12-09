«Они боятся, что мой Prius собъет самолет?!». Почему страховка на гибрид такая дорогая

Больше года назад мы уже поднимали тему страхования гибридных авто : тарифы для этих машин непомерно высоки по сравнению с обычными машинами и электрокарами. Тогда же два компетентных источника поделились с AUTO.TUT.BY информацией о том, что уже готов проект нового указа. По нему владельцам гибридов и электромобилей обещали уменьшение стоимости страховки. И что же произошло?

Пока что ничего. Обязательные страховки для гибридов по-прежнему бьют по карману их владельцев. Не так давно к нам в редакцию пришло письмо от возмущенного читателя, который задается справедливым вопросом: «В чем особенность моего гибридного автомобиля Toyota Prius с объемом двигателя 1497 см3 и общей снаряженной массой 1330 кг, и мощностью электромотора и ДВС чуть меньше 150 л.с., что застраховать его стоит дороже, чем легковой автомобиль с объемом больше 3,5 литра и даже дороже, чем автобус на 20 мест и 25 тонный грузовик? При этом, простите, я страхую не мой Prius, а мою ответственность перед другими автовладельцами. Ощущение, что страхователи боятся, что моя Toyota может сбить самолет».





Вот такую сумму - почти 90 евро - выдает калькулятор тарифов по ОСГОВТС (Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств) владельцу гибрида.

Еще один владелец гибрида столкнулся с этой странной несправедливостью после недавней аварии, в которой был поврежден его автомобиль. Узнав от оценщика о том, что никаких повышающих коэффициентов для гибридов не предусмотрено, но при этом страховые взносы он платит повышенные, владелец обратился в Бюро по транспортному страхованию.

И получил вот такой официальный ответ: «пунктом 18.5 Инструкции о порядке проведения ОСГОВТС установлено, что для гибридных автомобилей при страховании ОСГОВТС в графе „Тип“ указывается тип, закодированный как Р2» и «Порядок определения размера вреда регламентирован Правилами определения размера вреда, причиненного ТС в результате ДТП для целей ОСГОВТС (далее Правила), утвержденными Приказом Белорусского бюро по транспортному страхованию № 30-од от 14.09.04 г. (с изменениями и дополнениями). Данными Правилами особый способ расчета размера вреда для гибридных автомобилей не предусмотрен».





Попробуем объяснить. Все размеры страховых взносов рассчитываются исходя из рисков конкретных транспортных средств. Существует определенная методика, которая учитывает данные по количеству ДТП, размеру причиненного вреда и марки-модели автомобилей. В соответствии с методикой рассчитывается, для какого автомобиля должен быть размер страхового взноса. Чем меньше машин определенного типа, тем больше риски, вероятность ДТП многократно возрастает. Например, если бы в Минске было всего три Tesla, и одна из них попала бы в ДТП, то уровень риска составил бы 30%.

На момент введения новых тарифов в 2014 году статистики под ДТП и размеру вреда с гибридами практически не было. Просто потому что самих гибридов было ничтожно мало. Поэтому и был применен средне-рассчитанный взнос.

Сегодня по гибридам ситуация сильно именилась. Есть все тот же Toyota Prius, а с другой стороны — Porsche Panamera Hybrid с комбинированной мощностью (ДВС+электромотор) 580 «лошадей». И владельцы Prius и Panamera сейчас платят по одному и тому же тарифу. Поэтому вопрос о корректировке страховых взносов по гибридам прорабатывается с учетом изменившихся реалий. Каким точно он будет и когда появится — до сих пор не понятно.