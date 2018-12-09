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Ани Лорак стала звездным послом II Европейских игр
10.12.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Популярная певица Ани Лорак стала звездным послом II Европейских игр. Соответствующий сертификат ей вручили вечером 9 декабря во время "Золотого граммофона" в Минске, передает корреспондент
Директор фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Георгий Катулин отметил, что музыка и спорт стирают границы, сближают страны. Вручая сертификат, он выразил уверенность, что огромная армия поклонников певицы соединится со спортивными болельщиками и вместе они в 2019 году отметят самое яркое событие года - II Европейские игры.
Георгий Катулин поздравил Ани Лорак с восхождением на музыкальный олимп и пожелал ей продолжать радовать белорусскую публику. "Золотой граммофон" прошел в Минске в третий раз. Шоу в "Минск-Арене" практически ничем не отличалось от того, что ранее состоялось в Москве.
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Популярная певица Ани Лорак стала звездным послом II Европейских игр. Соответствующий сертификат ей вручили вечером 9 декабря во время "Золотого...
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