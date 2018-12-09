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Сборная Беларуси завоевала бронзу в смешанной эстафете на чемпионате Европы по кроссу

10.12.2018 08:23 — Разное | Tut.by  
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Представители Беларуси завоевали бронзовую медаль в смешанной эстафете на чемпионате Европы по кроссу, который прошел в Тилбурге (Нидерланды), сообщили в пресс-службе БФЛА.


Фото: БФЛА

На старт смешанной эстафеты белорусская команда вышла в следующем составе:

Артем Логиш (1200 м), Илона Иванова (1500 м), Сергей Платонов (1500 м) и Ольга Немогай (1600 м).

После 1-го этапа белорусы шли на 4-й позиции. Илона Иванова вышла на 3-ю, но потом немного сбавила обороты. Сергею Платонову она передала эстафетную палочку седьмой. Этот спортсмен сократил отставание. Ольга Немогай отправилась на последний этап 4-й и смогла достать представительницу Великобритании.

Сразу после финиша белорусские спортсмены поделились эмоциями:

— Очень много эмоций, очень счастливы. Никому не говорили, но вчетвером командой загадали медаль и сказали, что будем бороться всеми силами!

Ольга Немогай, которая сделала бронзовый финиш, отметила:

— Я слушала своего тренера и просто бежала. Начала медленно, чтобы приберечь силы и продержаться до конца!

 
 
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Представители Беларуси завоевали бронзовую медаль в смешанной эстафете на чемпионате Европы по кроссу, который прошел в Тилбурге (Нидерланды).
 
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