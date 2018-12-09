ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Лидсельмаш» за выходные забил в ворота соперника 21 мяч, а пропустил ни одного

10.12.2018 — Разное | Lida.Info  
Размер текста:
A
A
A

«Лидсельмаш» за выходные забил в ворота соперника 21 мяч, а пропустил ни одного

За прошедшие выходные мини-футбольный клуб «Лидсельмаш» провел сразу два поединка. В субботу в чемпионате Беларуси против «Динамо-БНТУ», в воскресенье — в рамках 1/16 Кубка Беларуси с «Иваново».

Обе встречи завершились крупными победами лидчан — 5:0 и 16:0. При этом, наша команда выступала без ряда основных футболистов, которые до сих пор не могут восстановиться после полученных травм.

На текущий момент «Лидсельмаш» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Беларуси. А в следующей стадии Кубка сыграет с кем-то из пары «Сириус» (Речица) – ЦКК (Светлогорск).

ЛИДСЕЛЬМАШ (Лида) – ДИНАМО-БНТУ (Минск) – 5:0 (3:0)
Лида. 8 декабря. Спортивно-оздоровительный комплекс «Олимпия». Начало в 14.00. 350 зрителей.
Судьи: И.Григорьев, А.Жданович (оба – Минск).
Инспектор: С.Треско (Минск).
Лидсельмаш: Змысля; Воронин – Тодуа – Кандратович – Жигалко (к); Зеделашвили, Цвирко, Подалинский. Запасные: Головнев (вр.), Новокунский.
Динамо-БНТУ: Трофимович; Матарас – Кривицкий (к) – Буралкин – Метлушко; Пунченко – Д.Семенюк – Зятиков – Реберт; Ковалевич. Запасные: Музыкантов (вр.), Быцко, Шутко, Нечаев.
Мячи: 1:0 – Тодуа (1, пас – Воронин). 2:0 – Подалинский (4, пас – Тодуа). 3:0 – Жигалко (10, пас – Тодуа). 4:0 – Воронин (25, пас – Зеделашвили). 5:0 – Зеделашвили (27, пас – Подалинский).
Фолы: 0 – 3, 2 – 4.
Лучшие игроки матча: Змысля, Тодуа, Подалинский.

ФСК ИВАНОВО (Иваново) – ЛИДСЕЛЬМАШ (Лида) – 0:16 (0:8)
Иваново. 9 декабря. Спортзал ДЮСШ. Начало в 15.30. 180 зрителей.
Судьи: А.Шеп, А.Пылик (оба – Брест).
ФСК Иваново: Крицкий; Кулина – Шустик – Быцко – Наварич; Цыганчук – Зубач – Колосей – Свирепа; Курилович, Хайко, Юхник, Кожанов, Засимович.
Лидсельмаш: Головнев; Воронин – Кандратович – Зеделашвили – Жигалко (к); Гончаров – Тодуа – Цвирко – Подалинский. Запасной: Змысля (вр.).
Мячи: 0:1 – Кандратович (2). 0:2 – Тодуа (4). 0:3 – Кандратович (6). 0:4 – Зеделашвили (6). 0:5 – Воронин (8). 0:6 – Цвирко (9). 0:7 – Подалинский (10). 0:8 – Жигалко (15). 0:9 – Жигалко (28). 0:10 – Зеделашвили (29). 0:11 – Цвирко (32). 0:12 – Подалинский (34). 0:13 – Зеделашвили (35). 0:14 – Жигалко (36). 0:15 – Гончаров (39). 0:16 – Кандратович (40).
Фолы: 5 – 3, 2 – 2.
Лучшие игроки матча: Жигалко, Кандратович, Зеделашвили.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За прошедшие выходные мини-футбольный клуб «Лидсельмаш» провел сразу два поединка. В субботу в чемпионате Беларуси против «Динамо-БНТУ», в воскресенье — в рамках...
 
Новости дня
Новости разные
 
SIPRI: Производство оружия в России и США бьет рекорды
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Фаниполь Online
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
10.12.2018
Новости Волковыска
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика