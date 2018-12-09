«Лидсельмаш» за выходные забил в ворота соперника 21 мяч, а пропустил ни одного





За прошедшие выходные мини-футбольный клуб «Лидсельмаш» провел сразу два поединка. В субботу в чемпионате Беларуси против «Динамо-БНТУ», в воскресенье — в рамках 1/16 Кубка Беларуси с «Иваново».

Обе встречи завершились крупными победами лидчан — 5:0 и 16:0. При этом, наша команда выступала без ряда основных футболистов, которые до сих пор не могут восстановиться после полученных травм.

На текущий момент «Лидсельмаш» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Беларуси. А в следующей стадии Кубка сыграет с кем-то из пары «Сириус» (Речица) – ЦКК (Светлогорск).

ЛИДСЕЛЬМАШ (Лида) – ДИНАМО-БНТУ (Минск) – 5:0 (3:0)

Лида. 8 декабря. Спортивно-оздоровительный комплекс «Олимпия». Начало в 14.00. 350 зрителей.

Судьи: И.Григорьев, А.Жданович (оба – Минск).

Инспектор: С.Треско (Минск).

Лидсельмаш: Змысля; Воронин – Тодуа – Кандратович – Жигалко (к); Зеделашвили, Цвирко, Подалинский. Запасные: Головнев (вр.), Новокунский.

Динамо-БНТУ: Трофимович; Матарас – Кривицкий (к) – Буралкин – Метлушко; Пунченко – Д.Семенюк – Зятиков – Реберт; Ковалевич. Запасные: Музыкантов (вр.), Быцко, Шутко, Нечаев.

Мячи: 1:0 – Тодуа (1, пас – Воронин). 2:0 – Подалинский (4, пас – Тодуа). 3:0 – Жигалко (10, пас – Тодуа). 4:0 – Воронин (25, пас – Зеделашвили). 5:0 – Зеделашвили (27, пас – Подалинский).

Фолы: 0 – 3, 2 – 4.

Лучшие игроки матча: Змысля, Тодуа, Подалинский.

ФСК ИВАНОВО (Иваново) – ЛИДСЕЛЬМАШ (Лида) – 0:16 (0:8)

Иваново. 9 декабря. Спортзал ДЮСШ. Начало в 15.30. 180 зрителей.

Судьи: А.Шеп, А.Пылик (оба – Брест).

ФСК Иваново: Крицкий; Кулина – Шустик – Быцко – Наварич; Цыганчук – Зубач – Колосей – Свирепа; Курилович, Хайко, Юхник, Кожанов, Засимович.

Лидсельмаш: Головнев; Воронин – Кандратович – Зеделашвили – Жигалко (к); Гончаров – Тодуа – Цвирко – Подалинский. Запасной: Змысля (вр.).

Мячи: 0:1 – Кандратович (2). 0:2 – Тодуа (4). 0:3 – Кандратович (6). 0:4 – Зеделашвили (6). 0:5 – Воронин (8). 0:6 – Цвирко (9). 0:7 – Подалинский (10). 0:8 – Жигалко (15). 0:9 – Жигалко (28). 0:10 – Зеделашвили (29). 0:11 – Цвирко (32). 0:12 – Подалинский (34). 0:13 – Зеделашвили (35). 0:14 – Жигалко (36). 0:15 – Гончаров (39). 0:16 – Кандратович (40).

Фолы: 5 – 3, 2 – 2.

Лучшие игроки матча: Жигалко, Кандратович, Зеделашвили.