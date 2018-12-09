SIPRI: Производство оружия в России и США бьет рекорды

Американский авианосец USS Harry S. Truman

Американские компании разделили между собой более половины мирового рынка вооружений. Таковы результаты нового исследования Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI). На первом месте в списке ста крупнейших производителей оружия по-прежнему находится неоспоримый лидер среди концернов США - Lockheed Martin, пишет

Ни одна из других компаний отрасли не получила столь высокую выручку в 2017 году: она составила 44 миллиарда долларов США. Менее десятой части от этой цифры у крупнейшей немецкой оборонной компании Rheinmetall AG со штаб-квартирой в Дюссельдорфе. С продажами в объеме 3,4 миллиарда долларов она занимает 25 место в списке .

Второе место у Boeing

Успех лидера Lockheed Martin основан в первую очередь на крупном госзаказе Пентагона, для которого концерн производит различное вооружение. Например, истребитель F-35 "Молния" или транспортный самолет С-130 "Геркулес".

Вторым производителем вооружения в мире является авиастроительная компания Boeing. В июле она получила заказ от Дональда Трампа на строительство двух новых президентских авиалайнеров Air Force One. Трамп выторговал цену в 3,9 миллиарда долларов и отказался от прежнего бело-голубого дизайна самолетов.





Гонка за лучшее вооружение





Наиболее солидный заказчик в области американского ВПК - это Пентагон, который постоянно нуждается в новом вооружении и может позволить себе крайне дорогие заказы, например, авианосцы. Гонка вооружений с такими странами как Россия и Китай подогревает торговлю: так, сейчас Lockheed Martin разрабатывает дорогую гиперзвуковую ракету, которую не могут засечь традиционные радиолокационные системы.





Россия и Китай уже располагают подобными ракетами дальнего действия, скорость которых в несколько раз превышает скорость звука. Между тем, гонка вооружений охватывает и космос, в котором Дональд Трамп намерен доминировать с его новыми Космическими войсками (президент США предложил создать их в марте этого года. - Ред.). В следующем году США намерены потратить на вооружение рекордную сумму в 716 миллиардов долларов.





На ведущие места в списке топ-производителей вооружений попали лишь немногие европейские компании, среди которых - авиаконцерн Airbus, частично расположенный в Германии. Airbus производит неоднократно подвергавшийся критике за поломки военно-транспортный самолет A400M.









Крупнейшим производителем оружия в Западной Европе осталась Великобритания, за ней следует Франция. Британский мегаконцерн BAE Systems, насчитывающий более 83 тысяч сотрудников - единственный, кто вошел в топ-5 производителей мира. BAE Systems в настоящий момент участвует в производстве европейского истребителя типа Eurofighter Typhoon, который, например, продается и в Саудовскую Аравию.