Партия Пашиняна убедительно побеждает на выборах в Армении

DW . Досрочные парламентские выборы прошли в Армении в воскресенье, 9 декабря. В них приняли участие 48,63 процента избирателей (1 260 840 избирателей из 2 592 481 с правом голоса). Это рекордно низкая явка, однако поскольку в Армении на парламентских выборах не установлен минимальный порог, Центризбирком признал голосование состоявшимся, сообщает





После обработки бюллетеней со 100 процентов избирательных участков в новый парламент проходят три политические силы. С большим отрывом лидирует блок «Мой шаг», возглавляемый нынешним премьер-министром страны Николом Пашиняном (70,43 процента голосов). На втором месте партия «Процветающая Армения» (8,27%), на третьем — «Просвещенная Армения» (6,37%). Возглавляемая экс-президентом Армении Сержем Саргсяном Республиканская партия (4,7%) и другие участники выборов не преодолевают проходной барьер в пять процентов.





«Могучий, могучий, могучий народ. Люблю вас всех, горжусь вами и преклоняюсь», — написал Пашинян в понедельник на своей странице в Facebook.





В выборах принимали участие 11 политических сил: два блока — «Мой шаг» и «Мы», и 9 партий — «Процветающая Армения», Республиканская партия, АРФ «Дашнакцутюн», «Просвещенная Армения», «Решение гражданина», «Национальный прогресс», «Оринац еркир» («Страна законности»), «Христианско-народное возрождение» и «Сасна црер».





Выбрали парламент — выбрали премьера





Выборы в парламент состоялись по инициативе нового правительства, сформированного премьер-министром Николом Пашиняном после апрельских массовых акций протеста против премьерства Сержа Саргсяна, фактически пошедшего на третий срок правления. 23 апреля Саргсян под давлением народного протеста подал в отставку, и парламент избрал премьер-министром лидера протестного движения Пашиняна. Чтобы добиться роспуска парламента, в котором большинство составляли представители правящей Республиканской партии Армении (РПА), Пашиняну пришлось подать в отставку, а парламент дважды не избрал нового премьера. Только после этих процедур, продиктованных законодательством, парламент 1 ноября был распущен. Но формально он продолжит работать до первого заседания нового парламента, которое запланировано на последний день года — 31 декабря.





Ставки на этот раз были действительно высоки — учитывая, что Армения теперь парламентская республика, победитель, чья политическая сила получает абсолютное большинство мандатов в парламенте, автоматически назначается президентом страны премьер-министром, а фактически — главой государства.





Таким образом, Никол Пашинян добился своей цели — возглавить исполнительную власть, получив полную поддержку своих инициатив от законодательной власти.









Карт-бланш на «экономическую революцию»





По словам директора Института философии, социологии и права Академии наук Армении Геворга Погосяна, фактически Никол Пашинян и его политическая команда получили вотум доверия населения. Как считает ученый, постреволюционная эйфория в стране пока сохраняется, и ничего удивительного нет в том, что избиратели предпочли отдать свои голоса блоку Пашиняна.





«Несмотря на относительно низкую по сравнению с прошлыми выборами активность электората, порядка 72 процентов опрошенных нами граждан считают, что процессы в стране идут в правильном направлении, а 83 — оптимистично смотрят в будущее», — сказал DW Геворг Погосян. По его словам, таких высоких результатов в Армении до сих пор не было. А собственно низкую явку он объяснил неприменением административного ресурса, отсутствием подкупа избирателей, обеспечения их транспортом до избирательных участков, а также погодными условиями — ведь выборы в Армении впервые прошли в декабре.





«Думаю, теперь Пашинян и его команда, получив базу для реализации своей программы действий, уже в скором времени вплотную займутся теми конкретными задачами, которые они декларировали — привлечением иностранных инвестиций, „экономической революцией“, открытием новых рабочих мест и улучшением качества жизни людей», — отметил Погосян.





Что касается внешней политики, считает ученый, то она больших изменений не претерпит — партнерство в ОДКБ и ЕАЭС, двухсторонние контакты с Россией, Грузией и Ираном, но и поступательное развитие отношений на всех уровнях с Евросоюзом и с Западом в целом. По мнению Геворга Погосяна, возможны некоторые изменения акцентов и в евроинтеграции, и в нагорно-карабахском урегулировании.





«В Армении завершилась смена власти после „бархатной революции“, а досрочные выборы юридически закрепили ее результаты», — заявил DW эксперт института международных отношений и безопасности Рубен Меграбян. По его мнению, революция «ознаменовала собой изменение смысла государства как такового, что неизбежно приведет к изменению содержания политики, в том числе и внешней».





Из вертикальной плоскости в горизонтальную





«Пашинян уже объявил о фактической диверсификации внешней политики и политики безопасности, означающей, что форматы отношений с Россией будут сохраняться, но будет осуществлен их перевод из вертикальной плоскости, как наследия бывшего режима, в плоскость горизонтальную, и Москва должна понимать, что другой Армении для нее нет и не будет», — уверен эксперт. Касательно отношений с ЕС, Армения, на его взгляд, рассматривает в качестве приоритета реализацию договора СЕРА и намерена наполнять отношения реальным содержанием, вытекающим из интересов страны. А с США, с учетом турбулентно меняющегося мира, отношения будут выстраиваться чуть ли не заново.





«В Ереване есть отчетливое понимание того, что отношения с Западом имеют стратегически важное значение для Армении», — считает Меграбян. Кроме того, Армения будет всячески укреплять стратегические отношения с непосредственными соседями — Грузией и Ираном, не озираясь на третьи стороны, а также с важнейшими странами Азии — Индией, Китаем, Японией. Важно и то, что блок Пашиняна этими выборами получил полную свободу действий для реализации интересов страны на международной арене в контексте переговорного процесса по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Начинается период тяжелой, рутинной и системной работы, заключил Рубен Меграбян.