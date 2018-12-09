В новом году появятся новые налоговые декларации









Новые формы предлагаются, как для бизнеса и индивидуальных предпринимателей, так и физических лиц. Главный налоговый орган предлагает утвердить новую инструкцию по заполнению деклараций по НДС, налогу на прибыль, недвижимость, по оффшорному сбору и утильсбору, по единому налогу с ИП и иных физических лиц. Полный перечень деклараций, которые будут изменены можно найти на сайте Министерства по налогам и сборам.





Новшества коснуться, как бумажных деклараций, так и электронных. Напомним, что ведомство ведет работу по изменению Налогового кодекса. Уже анонсированы многочисленные послабления для бизнеса, включая изменения размеров отвественности бизнеса за ошибки с уплатой налогов. Ожидается, что в 2019 году штрафные санкции не будут превышать размер неуплаченных сумм.