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В новом году появятся новые налоговые декларации

10.12.2018 08:06 — Разное | Партизан  
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Министерство по налогам и сборам предлагает с нового года перейти на новые формы налоговых деклараций. Отмечается, что обновленные формы помогут совершенствовать в Беларуси финансовую отчетность.



Новые формы предлагаются, как для бизнеса и индивидуальных предпринимателей, так и физических лиц. Главный налоговый орган предлагает утвердить новую инструкцию по заполнению деклараций по НДС, налогу на прибыль, недвижимость, по оффшорному сбору и утильсбору, по единому налогу с ИП и иных физических лиц. Полный перечень деклараций, которые будут изменены можно найти на сайте Министерства по налогам и сборам.

Новшества коснуться, как бумажных деклараций, так и электронных. Напомним, что ведомство ведет работу по изменению Налогового кодекса. Уже анонсированы многочисленные послабления для бизнеса, включая изменения размеров отвественности бизнеса за ошибки с уплатой налогов. Ожидается, что в 2019 году штрафные санкции не будут превышать размер неуплаченных сумм.

 
 
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Министерство по налогам и сборам предлагает с нового года перейти на новые формы налоговых деклараций. Отмечается, что обновленные формы помогут совершенствовать...
 
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