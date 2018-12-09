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На зависть всем. Минские дизайнеры показали, в какой квартире должен жить холостяк
Студия дизайна интерьера
Дизайнеры признаются: заказчик — молодой человек со средним достатком, хорошим вкусом и позитивным отношением к экспериментам. И работать с такими харизматичными людьми втройне интересно, отмечают они.
Общая площадь квартиры - 66 квадратных метров.
— У нас была задача превратить новую квартиру-студию с непростой планировкой в современное, удобное для жизни и отдыха пространство. Да так, чтобы можно было устроить «bar-party на хате», принять в гостях большую кампанию, — рассказали дизайнеры. — Из стилей заказчику нравился лофт, и мы его в этом поддержали.
Парадная
Дизайнеры уверены: тон всей квартире задает парадная. Гардероб в ней специально сделали открытым, сохранив и без того небольшое пространство.
Из прихожей просматривается часть студии. Ее функциональное пространство разделено на две части: зона бара, совмещенная с кухней, и зона для отдыха.
Гостиная
— Большой кожаный диван — неотъемлемый элемент любого брутального дизайна, а холостяцкого — тем более. Ведь это практично: можно не волноваться по поводу пролитых напитков! Тем более что со временем кожа только приобретает дополнительную изысканность. В качестве основного напольного покрытия выбрана недооцененная многими пробка, — рассказали дизайнеры.
Стена в зоне отдыха расписана прямо по бетонной штукатурке. Сюжет отражает музыкальные пристрастия хозяина квартиры.
— Вся прелесть этого проекта в том, что дизайн интерьера в стиле лофт позволяет использовать имеющиеся материалы с минимальной доработкой. Так мы превратили черновую отделку и перегородки в часть интерьера, а стену из кирпича просто выкрасили в черный цвет и подчеркнули его фактуру освещением.
Кухня
Просторная и функциональная кухня — это продолжение общего настроения интерьера. Матовые черные фасады, деревянная столешница с надежным покрытием и столь же надежная плитка в «мокрой» зоне. Декоративная штукатурка с тематическим граффити защищена лаком от возможных воздействий сырости.
Барная зона была одним из требований к нашему проекту. Даже в стесненных условиях квартиры-студии она позволит хозяину проводить полноценные вечеринки.
Спальня
Сложная планировка квартиры заставила дизайнеров искать нестандартное решение для организации отдельной спальной комнаты.
— Здесь мы обошлись без привычных всем кроватей и возвели подиум, который визуально расширяет пространство и при этом является полноценным двуспальным местом.
В спальне также расположился и встроенный шкаф для личных вещей хозяина. Черная стенка в этом случае играет на увеличение небольшого пространства спальни.
Санузел
Оформление санузлов хоть и отличается по цветовому решению квартиры, но концептуально дополняет основную идею проекта. Для этого отлично подошли имитация кирпичной кладки стен и напольная плитка под состаренное дерево.
Ванная максимально включила в себя весь спектр бытовых задач. Здесь комфортно размещена прачечная зона, умывальник с вместительной тумбой и душевая.
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