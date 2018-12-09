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На зависть всем. Минские дизайнеры показали, в какой квартире должен жить холостяк

10.12.2018 08:30 — Разное | Tut.by  
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Студия дизайна интерьера «ДиКинг» показала интересный проект квартиры, разработанный для молодого холостяка. Дизайнерам досталась очень нестандартная планировка, из которой им удалось выжать максимум: создать стильную «холостяцкую берлогу». Получилось так здорово, что остается только позавидовать хозяину этой квартиры.


Изображение: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

Дизайнеры признаются: заказчик — молодой человек со средним достатком, хорошим вкусом и позитивным отношением к экспериментам. И работать с такими харизматичными людьми втройне интересно, отмечают они.

Общая площадь квартиры - 66 квадратных метров.


Изображение: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

— У нас была задача превратить новую квартиру-студию с непростой планировкой в современное, удобное для жизни и отдыха пространство. Да так, чтобы можно было устроить «bar-party на хате», принять в гостях большую кампанию, — рассказали дизайнеры. — Из стилей заказчику нравился лофт, и мы его в этом поддержали.

Парадная

Дизайнеры уверены: тон всей квартире задает парадная. Гардероб в ней специально сделали открытым, сохранив и без того небольшое пространство.


Изображение: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

Из прихожей просматривается часть студии. Ее функциональное пространство разделено на две части: зона бара, совмещенная с кухней, и зона для отдыха.

Гостиная


Изображение: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

— Большой кожаный диван — неотъемлемый элемент любого брутального дизайна, а холостяцкого — тем более. Ведь это практично: можно не волноваться по поводу пролитых напитков! Тем более что со временем кожа только приобретает дополнительную изысканность. В качестве основного напольного покрытия выбрана недооцененная многими пробка, — рассказали дизайнеры.


Изображение: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

Стена в зоне отдыха расписана прямо по бетонной штукатурке. Сюжет отражает музыкальные пристрастия хозяина квартиры.


Изображение: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

— Вся прелесть этого проекта в том, что дизайн интерьера в стиле лофт позволяет использовать имеющиеся материалы с минимальной доработкой. Так мы превратили черновую отделку и перегородки в часть интерьера, а стену из кирпича просто выкрасили в черный цвет и подчеркнули его фактуру освещением.

Кухня


Изображение: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

Просторная и функциональная кухня — это продолжение общего настроения интерьера. Матовые черные фасады, деревянная столешница с надежным покрытием и столь же надежная плитка в «мокрой» зоне. Декоративная штукатурка с тематическим граффити защищена лаком от возможных воздействий сырости.


Изображение: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

Барная зона была одним из требований к нашему проекту. Даже в стесненных условиях квартиры-студии она позволит хозяину проводить полноценные вечеринки.


Изображение: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

Спальня

Сложная планировка квартиры заставила дизайнеров искать нестандартное решение для организации отдельной спальной комнаты.


Изображение: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

— Здесь мы обошлись без привычных всем кроватей и возвели подиум, который визуально расширяет пространство и при этом является полноценным двуспальным местом.


Изображение: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

В спальне также расположился и встроенный шкаф для личных вещей хозяина. Черная стенка в этом случае играет на увеличение небольшого пространства спальни.

Санузел


Изображение: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

Оформление санузлов хоть и отличается по цветовому решению квартиры, но концептуально дополняет основную идею проекта. Для этого отлично подошли имитация кирпичной кладки стен и напольная плитка под состаренное дерево.


Изображение: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

Ванная максимально включила в себя весь спектр бытовых задач. Здесь комфортно размещена прачечная зона, умывальник с вместительной тумбой и душевая.


Изображение: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

 

Все материалы проекта «Большая квартира»

Партнер проекта:

Студия дизайна интерьера «ДиКинг». Разработка индивидуальных дизайн-проектов квартир, частных домов, а также помещений общественного назначения. Разработка полной документации, реализация проектов под ключ.
 
 
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