﻿ Восемь продуктов и напитков, которые не защитят вас от простуды. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Восемь продуктов и напитков, которые не защитят вас от простуды

10.12.2018 08:50 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Оказалось, чай с лимоном, мед и бабушкино варенье не помогают, пишет «Здоровье Mail.Ru».


Фото: rawpixel, Unsplash

Чай и кофе

Завернитесь в теплый плед, но не спешите греть чайник. Чай и кофе — мочегонные напитки. С ними вы теряете жидкость, и кровь начинает сгущаться. В такой среде процессы, которые направлены на борьбу с вирусами и инфекциями, происходят медленнее, чем нужно, иммунный ответ задерживается. Если очень хочется согреться — выпивайте с этими напитками стакан воды, чтобы избежать обезвоживания. А лучше — пейте травяные сборы с шалфеем, чабрецом, ромашкой.

Лимон

Когда болит горло и появился кашель, лимон может сыграть с вами злую шутку. Лимонная кислота раздражает и без того воспаленную слизистую и тормозит ее заживление. Это касается и других цитрусовых — мандаринов, апельсинов, грейпфрутов. Боль усилят и свежевыжатые соки.

Апельсины

Считается, что это лучший фрукт для защиты иммунитета — ведь в среднем апельсине содержится суточная норма витамина С. Анализ исследований, в которых участвовали 11 тысяч человек, показал, что аскорбиновая кислота не снижает риск заболеть. Но все же немного смягчает течение болезни и сокращает ее длительность. Не стоит верить, что простуда всегда связана с авитаминозом. Дефицит витамина С сегодня не встречается — если в вашем рационе есть картофель, капуста и сладкий перец, вы уже получаете его в достаточном количестве.

Чеснок

Ароматным зубчикам приписывают магические свойства. В кино чеснок используют как средство защиты от вампиров, а в жизни — от вирусов и инфекций. Чесночные фитонутриенты положительно влияют на здоровье, но не защищают от простуды и даже не облегчают симптомы. В официальных рекомендациях нет совета налегать на этот продукт, если вы заболели. Кроме того, у тех, кто злоупотребляет чесноком, могут возникнуть симптомы метеоризма или обострение хронического панкреатита.

Алкоголь

Многие уверены, что он помогает выздороветь, но гораздо больше данных говорят о рисках. Спиртное имеет мочегонный эффект. Пить опасно при высоком артериальном давлении, заболеваниях печени и панкреатите. Алкоголь может вступать в реакцию с компонентами некоторых лекарств — снижает их действие или значительно увеличивает токсичность. Часто при простуде рекомендуют глинтвейн: из-за специй, которые обладают противовирусным эффектом. У большинства из них низкая биодоступность — они попадают в кровь в минимальных количествах и никак не влияют на вирус, однако могут усиливать саливацию — выделение слюны, содержащей лизоцим, который разрушает клеточные стенки бактерий.

Мед и варенье

Мед называют лучшим лекарством от инфекций, а малиновое варенье — кладезем витаминов. В этих продуктах много сахара, и если есть их ложками, начинается гликирование иммунных белков. Молекулы сахара оплетают их своей «паутиной» и не дают «шевелиться» — уничтожать возбудителей острых респираторных заболеваний. Чем больше сладкого вы едите, тем медленнее идет выздоровление. Тем не менее мед помогает при лечении острого кашля у детей — противомикробные компоненты борются с воспалением и заживляют слизистую горла.

Какие продукты защитят от простуды?

Нет доказательств, позволяющих рекомендовать какой-то отдельный продукт или блюдо, которое быстро поставит на ноги. Иммунитет — это сложная система, которая формировалась миллионы лет и охватывает тысячи клеток. Чтобы она работала хорошо, нужно питаться правильно постоянно, а не только на больничном. Витамины, минеральные вещества, пребиотики и пробиотики будут поступать в организм ежедневно, поэтому количество ресурсов автоматически вырастет. Кроме этого, важно вовремя делать прививки, заниматься спортом по мере сил. Есть вещи, которые всегда снижают иммунную защиту: алкоголь и табак — к инфекциям более восприимчивы даже пассивные курильщики. Не ищите суперпродукт, который повысит иммунитет. Просто приведите в порядок образ жизни. Если уже заболели, пейте много жидкости, отдыхайте, ешьте здоровые продукты, когда возникает чувство голода, придерживайтесь лечения, которое назначил врач.

Читайте также

 
 
Ссылка на источник 63
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оказалось, чай с лимоном, мед и бабушкино варенье не помогают.
 
Новости дня
Новости разные
 
В 2019-м году дети-инвалиды смогут пройти оздоровление в еще трех санаториях региона
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Фаниполь Online
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
10.12.2018
Пинский Вестник
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика