Восемь продуктов и напитков, которые не защитят вас от простуды

Оказалось, чай с лимоном, мед и бабушкино варенье не помогают, пишет « Здоровье Mail.Ru ».



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Чай и кофе

Завернитесь в теплый плед, но не спешите греть чайник. Чай и кофе — мочегонные напитки. С ними вы теряете жидкость, и кровь начинает сгущаться. В такой среде процессы, которые направлены на борьбу с вирусами и инфекциями, происходят медленнее, чем нужно, иммунный ответ задерживается. Если очень хочется согреться — выпивайте с этими напитками стакан воды, чтобы избежать обезвоживания. А лучше — пейте травяные сборы с шалфеем, чабрецом, ромашкой.

Лимон

Когда болит горло и появился кашель, лимон может сыграть с вами злую шутку. Лимонная кислота раздражает и без того воспаленную слизистую и тормозит ее заживление. Это касается и других цитрусовых — мандаринов, апельсинов, грейпфрутов. Боль усилят и свежевыжатые соки.

Апельсины

Считается, что это лучший фрукт для защиты иммунитета — ведь в среднем апельсине содержится суточная норма витамина С. Анализ исследований, в которых участвовали 11 тысяч человек, показал, что аскорбиновая кислота не снижает риск заболеть. Но все же немного смягчает течение болезни и сокращает ее длительность. Не стоит верить, что простуда всегда связана с авитаминозом. Дефицит витамина С сегодня не встречается — если в вашем рационе есть картофель, капуста и сладкий перец, вы уже получаете его в достаточном количестве.

Чеснок

Ароматным зубчикам приписывают магические свойства. В кино чеснок используют как средство защиты от вампиров, а в жизни — от вирусов и инфекций. Чесночные фитонутриенты положительно влияют на здоровье, но не защищают от простуды и даже не облегчают симптомы. В официальных рекомендациях нет совета налегать на этот продукт, если вы заболели. Кроме того, у тех, кто злоупотребляет чесноком, могут возникнуть симптомы метеоризма или обострение хронического панкреатита.

Алкоголь

Многие уверены, что он помогает выздороветь, но гораздо больше данных говорят о рисках. Спиртное имеет мочегонный эффект. Пить опасно при высоком артериальном давлении, заболеваниях печени и панкреатите. Алкоголь может вступать в реакцию с компонентами некоторых лекарств — снижает их действие или значительно увеличивает токсичность. Часто при простуде рекомендуют глинтвейн: из-за специй, которые обладают противовирусным эффектом. У большинства из них низкая биодоступность — они попадают в кровь в минимальных количествах и никак не влияют на вирус, однако могут усиливать саливацию — выделение слюны, содержащей лизоцим, который разрушает клеточные стенки бактерий.

Мед и варенье

Мед называют лучшим лекарством от инфекций, а малиновое варенье — кладезем витаминов. В этих продуктах много сахара, и если есть их ложками, начинается гликирование иммунных белков. Молекулы сахара оплетают их своей «паутиной» и не дают «шевелиться» — уничтожать возбудителей острых респираторных заболеваний. Чем больше сладкого вы едите, тем медленнее идет выздоровление. Тем не менее мед помогает при лечении острого кашля у детей — противомикробные компоненты борются с воспалением и заживляют слизистую горла.

Какие продукты защитят от простуды?

Нет доказательств, позволяющих рекомендовать какой-то отдельный продукт или блюдо, которое быстро поставит на ноги. Иммунитет — это сложная система, которая формировалась миллионы лет и охватывает тысячи клеток. Чтобы она работала хорошо, нужно питаться правильно постоянно, а не только на больничном. Витамины, минеральные вещества, пребиотики и пробиотики будут поступать в организм ежедневно, поэтому количество ресурсов автоматически вырастет. Кроме этого, важно вовремя делать прививки, заниматься спортом по мере сил. Есть вещи, которые всегда снижают иммунную защиту: алкоголь и табак — к инфекциям более восприимчивы даже пассивные курильщики. Не ищите суперпродукт, который повысит иммунитет. Просто приведите в порядок образ жизни. Если уже заболели, пейте много жидкости, отдыхайте, ешьте здоровые продукты, когда возникает чувство голода, придерживайтесь лечения, которое назначил врач.