В Литве на массовую акцию протеста вышли учителя



Фото: DELFI / Kiril Čachovskij

Фото: DELFI / Orestas Gurevicius

Ключевые требования

Организаторы призывают остановить принятие бюджета на 2019 год и выделить дополнительные средства на повышение зарплат учителям. Они намерены продемонстрировать солидарность с учителями. По данным правительства, 7 декабря в Литве бастовали 1115 учителей — это 2,5% от общего их количества.Правительство требования учителей отклоняет как необоснованные и утверждает, что бюджет на 2019 г. и принятые с ним налоговые изменения позволят увеличить доходы как работников государственного, так и частного сектора. Премьер-министр Саулюс Сквернялис заметил, что если не примут бюджет, в стране начнется хаос.Журналист Витарас Радзявичюс сказал, что вопрос учителей — наше общее дело.— сказал он.Председатель Родительского форума Дарюс Тречаускас сказал, что все время власть пыталась внести раскол между учителями и обществом.— сказал он.Активист профсоюзного движения педагогов Кястутис Юкнис сказал, что все этим митингом не закончится. «Подключится Каунас, вся Литва, дойдет до закрытия школ, как это делают в других странах. Прошу вас, скажите этой власти: «Позор!» — призывал он.В 15 часов в воскресенье у здания правительства начался митинг. Собравшиеся люди говорили о необходимости мирным путем разрешить сложившееся в системе образования положение. Они акцентировали, что встает вопрос не только финансирования, но и отношения к учителю, подчеркивают важность солидарности всех трудящихся.Первое — остановить намеченное на 11 декабря принятие бюджета, с учетом рекомендаций специалистов перераспределить средства и найти деньги на повышение зарплат учителям.Второе — установить четкие даты переговоров с профсоюзами учителей. По мнению профсоюзов, налоговая реформа принесет вред литовскому государственному сектору, ее надо остановить. Профсоюзы считают, что предложенная премьер-министром модель рабочей группы по вопросам госсектора слишком спешная и неэффективная. Профсоюзы требуют, чтобы переговоры возглавил созданный до Нового года комитет из компетентных экспертов в сфере экономики, общественных деятелей и других заинтересованных лиц.