ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Литве на массовую акцию протеста вышли учителя

10.12.2018 07:31 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Фото: DELFI / Kiril &#268;achovskij
В Старом городе Вильнюса состоялась акция протеста «Последний звонок», на которую собралось множество людей (по подсчетам — около 6000 человек). Учителя и поддерживающие их люди верят, что удастся добиться желаемого результата, пишет Delfi.lt. Профсоюзы требуют, в частности, быстрее повышать зарплаты учителей.

Организаторы призывают остановить принятие бюджета на 2019 год и выделить дополнительные средства на повышение зарплат учителям. Они намерены продемонстрировать солидарность с учителями. По данным правительства, 7 декабря в Литве бастовали 1115 учителей — это 2,5% от общего их количества.

Правительство требования учителей отклоняет как необоснованные и утверждает, что бюджет на 2019 г. и принятые с ним налоговые изменения позволят увеличить доходы как работников государственного, так и частного сектора. Премьер-министр Саулюс Сквернялис заметил, что если не примут бюджет, в стране начнется хаос.

Журналист Витарас Радзявичюс сказал, что вопрос учителей — наше общее дело. «В Литве есть 4 вечные вещи: реформа образования, реформа здравоохранения, строительство национального стадиона и реконструкция Вильнюсского аэропорта. Идет 28 год реформы системы образования: я — отец, у меня двое детей, я пережил несколько реформ. Сначала была национальная реформа, затем профилирование, которое по многим ударило, и эти эксперименты не кончаются, реформа продолжается бесконечно. С каждыми выборами проблема номер 1 — решение проблем в сфере образования, но проблемы не кончаются», — сказал он.

Председатель Родительского форума Дарюс Тречаускас сказал, что все время власть пыталась внести раскол между учителями и обществом. «Власть всегда вносит раскол, заявляя, что если кому-то дать, то у кого-то надо отнять, у пожарных, у врачей, но о себе никогда не говорит. Проблема не бюджет или его принятие, а то, что уже 30 лет система уничтожает нас и государство», — сказал он.

В Литве на массовую акцию протеста вышли учителя

Фото: DELFI / Orestas Gurevicius

Активист профсоюзного движения педагогов Кястутис Юкнис сказал, что все этим митингом не закончится. «Подключится Каунас, вся Литва, дойдет до закрытия школ, как это делают в других странах. Прошу вас, скажите этой власти: «Позор!» — призывал он.

В 15 часов в воскресенье у здания правительства начался митинг. Собравшиеся люди говорили о необходимости мирным путем разрешить сложившееся в системе образования положение. Они акцентировали, что встает вопрос не только финансирования, но и отношения к учителю, подчеркивают важность солидарности всех трудящихся.


Ключевые требования

Первое — остановить намеченное на 11 декабря принятие бюджета, с учетом рекомендаций специалистов перераспределить средства и найти деньги на повышение зарплат учителям.

Второе — установить четкие даты переговоров с профсоюзами учителей. По мнению профсоюзов, налоговая реформа принесет вред литовскому государственному сектору, ее надо остановить. Профсоюзы считают, что предложенная премьер-министром модель рабочей группы по вопросам госсектора слишком спешная и неэффективная. Профсоюзы требуют, чтобы переговоры возглавил созданный до Нового года комитет из компетентных экспертов в сфере экономики, общественных деятелей и других заинтересованных лиц.

 
 
Ссылка на источник 9
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Старом городе Вильнюса состоялась акция протеста «Последний звонок», на которую собралось множество людей.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Витебске пьяный водитель пытался скрыться от ГАИ, но попал в ДТП
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Фаниполь Online
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
10.12.2018
Новости Волковыска
Lida.Info
Заря над Неманам
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика