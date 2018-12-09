«Мы не летаем на частных самолетах, на нашу попу не льют шампанское». Мнение о славе в Сети и самоиронии

Как вы себе представляете звезду инстаграма? Думаете про какого-нибудь Криштиану Роналду или, скажем, Ким Кардашьян, верно? И в целом вы правы. Инстаграм — это вообще прекрасная социальная сеть. Она общается с нами картинками, то есть лобные доли мозга почти не задействуются. Инстаграм хорошо полистать на сон грядущий, чтобы наполнить грезы прекрасным — дорогими машинами, закатами в иллюминаторах самолетов, пляжами и прелестными округлостями силиконовых моделей.

В общем, инстаграм-звезды становятся таковыми, удовлетворяя наши самые понятные потребности.

Бейонсе, Джастин Бибер (не устаю добавлять «будь он проклят» всякий раз, поминая его имя всуе), бесталанная Селена Гомес, Ники Минаж, Дуэйн «Скала» Джонсон — вот они, кумиры миллионов.

Чтобы стать инстаграм-звездой, нужно обладать определенными качествами.



Фото: 1zoom.me

Во-первых, хорошо уже быть популярным до того, как завел себе аккаунт. Вот сделай это Гагарин или Александр Македонский — вошли бы сразу в топ. Сто процентов.

Во-вторых, здорово, если ты неприлично богат. Или, скажем так, если ты выглядишь неприлично богатым, что, согласитесь, не совсем одно и то же. Дэн Билзериан с 9,5 миллиона подписчиков, например, умеет именно это — выглядеть дорого. На его страничке можно увидеть Дэна с дорогими машинами в окружении десятка красивых женщин, Дэна с коллекцией оружия в окружении женщин, Дэна с пиццей… Тоже не в одиночестве, естественно.

В-третьих, нужно прекрасно выглядеть. Люди любят сказки. Мифические персонажи — боги, нимфы, русалки — все они были неестественно красивы. В современной мифологии тоже есть свои эльфы, единороги и сирены. Ариана Гранде, Ким Кардашьян (знаю, что уже была, но уж больно хороша), Неймар, Джастин Бибер, будь он проклят (еще раз)…

И вот в этом приторно-сладком мире, полном притворства, показухи, имплантатов и тщеславия, неизбежно должна была появиться она — воплощение всего противоположного. Если бы ее не было, ее, черт возьми, стоило бы придумать. Но она, слава богу, появилась сама. Антизвезда взошла на небосводе инстаграмовом. Яркая, необычная, остроумная Селеста Барбер.

Если вы не слышали это имя, то я счастлив. Поскольку благодаря мне ваша жизнь вот-вот станет немножко лучше.

В чем ведь проблема всех этих лакированных, совершенных до полного неправдоподобия звезд? Глядя на них, мы чувствуем себя несчастными. Некрасивыми, небогатыми, неклевыми. Наша жизнь кажется нам скучной. Мы не летаем на частных самолетах, не собираем стадионы, мы неэротичны, на нашу попу не льют шампанское.

Селеста — она как мы, прям наш человек! Нормальный. Ей тридцать шесть, она замужем, она мать двоих детей. И она вот настоящая: с лишним весом, с фигурой, которую не пощадили время и гравитация, в обычной одежде, а не дизайнерских шмотках, которые дают поносить инста-халявщицам магазины.

Как же так вышло, что она стала знаменитостью с пятью миллионами подписчиков, спросите вы.

Все началось в 2015 году. Селеста обменивалась сообщениями со своей сестрой. Они обсуждали мир моды и богемы — бессмысленный и беспощадный. Эти неестественные позы, от которых можно сломать позвоночник, эти неудобные наряды, эти абсурдные локации. И вдруг пришла идея все это хорошенько высмеять, попытавшись повторить в среднестатистических условиях. Так родился проект #challengeaccepted. Госпожа Барбер находит фотомоделей и знаменитостей и пародирует их. В меру сил, бюджета домохозяйки и своего недюжинного комедийного таланта.

Результат превзошел все ожидания. Это гомерически смешно!

Повторяя искусственные постановочные кадры, Селеста готова практически на все. Облиться в душе молоком — пожалуйста. Упасть в бассейн — легко. Прикрыть обнаженную грудь парой листочков — вот вам! Лизнуть лицо мужа — муж поймет.

Все ради фронта, все ради победы! Ради победы над этой деланностью, искусственностью, которая так и сквозит во всех постановочных фото знаменитостей.

Нельзя сказать, что святой труд остался совсем уж безнаказанным. Когда Барбер только начинала, был случай, что на нее пожаловалась какая-то австралийская журналистка, и инстаграм в ответ на эту жалобу аккаунт заблокировал. Пришлось заводить новый.

Впоследствии, кстати, дамочка тоже подписалась на Селесту. Как, собственно говоря, подписываются и многие селебрити, что служит дополнительным вдохновением для ее творчества. С Барбер дружат и семейка Кардашьян, и Эштон Катчер, и Синди Кроуфорд. На мой взгляд, это дает надежду на то, что эти люди все же способны воспринимать себя более-менее адекватно, то есть с долей самоиронии.

Точно так же относится к себе и наша героиня.

Вот так выглядит утром модель журнала Vogue. А вот так выглядит Селеста, которая честно признается, что утро — не самое любимое ее время.

Фото в купальнике, когда в лицо тебе светит прожектор? Очень удобно, если ты Белла Хадид. Не совсем, если ты — нормальный человек и чувствителен к освещению.

Было ли трудно повторить позу Кристи Турлингтон из йоги?

— Нужны пара бокалов вина, столешница на кухне и твой телефон, все… и сексуальный серебристый костюм. Ну и лодыжки свои я держала в руках не впервые…





Знаменитости лучше нас во многих отношениях. Даже из бассейна они вылезают эротично. Хорошо, что есть Селеста, готовая напомнить нам, как это делает обычная женщина.

Комментарий самой Барбер под этим шедевром: «Хотела бы всем напомнить, что это — моя попа. Многие делятся этим изображением без указания на то, что это моя попа, но я могу гарантировать, что это на самом деле она, моя попа».

У Селесты так много удачных фотографий, что я даже затрудняюсь выбрать свою любимую.

Эта?





Или, может, эта?





Или все-таки эта?





Нет, пожалуй, по заштампованности оригинала я бы остановился на такой.





Селеста прославилась вполне заслуженно. Как влияет интернет-слава на ее жизнь? Узнают ли ее на улицах?

Вот как сама инстаграм-дива отвечает на этот вопрос.

— Ой, я это обожаю! Люди очень, очень добры ко мне. Нет ничего плохого в том, чтобы, идя по улице, услышать, как кто-то кричит: «Я люблю тебя!». Вот когда люди начинают кричать: «Ты слишком раскручена и слишком жирная, чтобы носить белье на людях», вот тогда не очень. Но люди очень добры ко мне. И очень рады, когда я им даю 20 баксов, чтобы они сказали что-то хорошее…

Сейчас Барбер делает туры по Австралии и США, презентуя собственное шоу, написала книгу и продолжает сниматься в комедийных сериалах (да, она актриса, вообще-то).

И хочется пожелать ей дальнейших больших успехов в покорении мира моды, знаменитостей и глянца. Пусть наши звезды будут такими. Ироничными, умными, страстными, но настоящими.