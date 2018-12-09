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«Ботфорты остаются в тренде». Выбрали со стилистом три зимних образа

10.12.2018 09:00 — Разное | Tut.by  
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С приходом холодов мы любим укутываться в пуховики и шубы, но зимой можно носить не только их. Вместе со стилистом-имиджмейкером Валентиной Казак мы отправились в центр распродаж OUTLETO и подобрали три эффектных зимних образа, в которых вы не будете выглядеть как снеговик.


Валентина Казак, стилист-имиджмейкер

Валентина советует в этом сезоне отдавать предпочтение пуховикам разной длины, ярким паркам, утепленным пальто:

— В качестве эксперимента попробуйте надеть под пальто стеганую меховую жилетку: это смотрится очень стильно и необычно. Из головных уборов сейчас особенно актуальны кепи, картузы и береты. Что касается обуви, в тренде остаются ботфорты. Только не стоит забывать о том, что их носят исключительно с платьями и юбками. Также из осеннего сезона перекочевали грубые ботинки, обувь с небольшим каблуком, сапоги-казаки, спортивные модели.


Катерина, журналист

На роль модели мы пригласили минчанку Катю, которая работает журналистом. О зимней одежде она говорит так:

— Я ужасный мерзляк. Колготки 220 ден, боди, плотные платья — это все про меня. В прошлом году выбирала зимнюю куртку и, честно говоря, в первую очередь смотрела на то, насколько в ней будет тепло, — рассказывает нам Катя. — Для меня остается загадкой, как можно выглядеть зимой сексуально, если ты ездишь на общественном транспорте: на остановке холодно, в автобусе жарко, так что в любой одежде чувствуешь себя некомфортно.

Первый образ: поездка за город


Первый наряд героиня согласилась бы носить в качестве повседневного:

— Раньше красный цвет казался мне агрессивным. Только недавно я поняла, что он мне все-таки идет. Вообще зимняя одежда, как мне кажется, должна быть яркой, ведь вокруг и так слишком много серого. В таком виде я бы ходила на работу или выехала бы, к примеру, на горнолыжный курорт.

Стилист отмечает, что образ действительно подойдет для активного отдыха и долгих прогулок:

— В центре распродаж OUTLETO представлено много одежды разных брендов в стиле casual. Наш первый образ уютный, но в то же время стильный. Для Катерины я подобрала парку, которая подчеркивает ее фигуру. Тут очень важно обратить внимание на мех: он выглядит добротно. Мы выбрали красный цвет, но если для вас это слишком смелое решение, присмотритесь к другим модным оттенкам: винный, темно-зеленый, темно-синий.


Также в этом образе мы использовали прием многослойности: к рубашке в актуальную клетку подобрали теплый джемпер с яркими вкраплениями. На Кате базовые темно-синие джинсы, которые обязательно должны быть в каждом гардеробе, и рыжие акцентные ботинки. Для этого образа идеальный аксессуар — удобный рюкзак, который точно подойдет для долгих зимних прогулок.

  • Рубашка LC Waikiki outlet — 17,95 руб.
  • Джемпер LC Waikiki outlet — 17,95 руб.
  • Джинсы Colins outlet — 64,9 руб.
  • Парка GLO-STORY — 248,4 руб.
  • Ботинки Kari outlet — 45 руб.
  • Рюкзак Musette — 58,8 руб.
  • Перчатки Kari outlet — 18 руб.

Стоимость всего образа — 471 руб.

Второй образ: французская элегантность


Катя выходит из примерочной и тут же ловит на себе взгляды окружающих: лук действительно бросается в глаза. Валентина рассказывает:

— Это образ, в котором можно отправиться на работу, если у вас нет строгого дресс-кода, или пойти на вечернее мероприятие, накрасив губы красной помадой. Мы использовали привлекающий внимание элемент — леопардовый кардиган. Кстати, «звериные» принты в этом сезоне очень популярны. Мы поиграли с оттенками: холодно-зеленое платье, которое добавляет яркости нашей героине, нейтральное бежевое пальто, фиолетовая сумочка и завершающая нотка — черный кожаный берет. Этой зимой советую добавить в свой гардероб ремни. Их можно надевать и на пальто, и на рубашки, и на жакеты.


Чтобы быть еще больше похожей на француженку, захватите свежих багетов. Аппетитную выпечку можно купить в центре распродаж OUTLETO

Катя говорит, что этот наряд идеально подходит для ее работы:

— Мне очень нравится зеленое платье. Говорят, что этот цвет успокаивает, а это идеально, если работаешь с людьми. Я круто выгляжу в этом «парижском» образе. Правда, думаю, что он больше подойдет для девушек с машиной, потому что все-таки в этом пальто холодновато. Зато каждую вещь из образа можно адаптировать под свой гардероб, что очень удобно.

Стилист предлагает надевать плотные темные колготки для того, чтобы не замерзнуть и визуально удлинить ноги:

— С этим элементом тоже можно играть: используйте колготки разных оттенков. Например, темно-коричневые, винные, глубоко-синие. Зимой стоит забыть о рваных джинсах и колготках 20−40 ден.

  • Платье LUDMILA LABKOVA outlet — 252 руб. (сейчас продается со скидкой 25% за 189 руб.)
  • Пиджак Sisters outlet — 19,99 руб.
  • Ремень Kari outlet — 8 руб.
  • Пальто Sisters outlet — 169,99 руб.
  • Сапоги Marko — 217,4 руб.
  • Сумка Galanteya outlet — 138,6 руб.

Стоимость всего образа — 742,98 руб.

Третий образ: дерзкий и женственный


Третий лук заставил модель волноваться:

— Я даже не вспомню, когда в последний раз обращала внимание на вещи с пайетками, поэтому насторожилась, когда увидела, что Валентина несет это платье в примерочную. Но с рубашкой и курткой оно попадает в мой любимый стиль: богемный рок-н-ролл. В таком образе хочется сорваться на вечеринку.

Стилист уверена в своем выборе. Она поясняет:

— Этот образ дерзкий и при этом женственный. К платьям в пайетках многие девушки относятся с опаской. Мы же покажем, как преподнести эту вещь неординарно. Для этого надеваем под платье классическую белую рубашку на мужской манер. Также делаем акцент на талии с помощью элегантной поясной сумки на цепочке. Такой образ, безусловно, требует яркого макияжа, поэтому мы накрасили Катерине губы красной помадой.

В этом образе мы использовали кожаную куртку в качестве пиджака и сверху накинули утепленное пальто. Обувь подобрали модного металлизированного цвета на устойчивом каблуке, так что даже лед нашей героине не страшен.


Катя признается, что образ ей все-таки понравился:

— Я чувствую себя вполне комфортно. Раньше девушки в зимних сапогах на высоких каблуках казались мне самоубийцами. Но в нашем образе обувь максимально удобная. Думаю, что смогу отправиться в таком виде и в офис, и на городское мероприятие.

  • Рубашка Калiнка — 58,8 руб.
  • Платье LUDMILA LABKOVA outlet — 195 руб. (сейчас продается со скидкой 25% за 146,25 руб.)
  • Куртка GLO-STORY — 128,1 руб.
  • Пальто Sisters outlet — 149,99 руб.
  • Полусапожки Shoesterra (бренд HOGL) — 260 руб.
  • Сумка Galanteya outlet — 72,07 руб.

Стоимость образа — 815,21 руб.

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Там, где сплошные распродажи, где шопинг может быть доступным и в удовольствие!
Мы ждем Вас в светлом и просторном центре распродаж OUTLETO, уютное место — где всегда ЛЕТО! Наш адрес: г. Минск, проспект Жукова, 44.

 
Теги: Минск
 
 
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Вместе со стилистом мы выбрали три зимних образа. О том, какие цвета и фасоны сейчас в тренде, читайте в нашем материале. *Партнерский материал
 
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