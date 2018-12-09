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Пружанский район: в результате наезда на придорожное дерево пострадал водитель и пассажирка "Ауди"

10.12.2018 09:28 — Разное | Виртуальный Брест  
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07 декабря 2018 года около 16:30 часов 60-летний житель г.Минска, управляя автомобилем «Ауди А-6» и двигаясь по ул. Шоссейной в д. Колядичи Пружанского района, по направлению от г. Пружаны к г/п. Ружаны.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61403.php

Пружанский район: в результате наезда на придорожное дерево пострадал водитель и пассажирка "Ауди"

Вблизи дома №54 водитель не справился с управлением автомобиля и допустил съезд на правую по ходу движения обочину с последующим съездом автомобиля в правый кювет и наездом на придорожное дерево. В результате ДТП водитель автомобиля, а также ехавшая в качестве пассажира на переднем пассажирском сидении 50-летняя жительница г.Минска с травмами госпитализированы в травматологическое отделение УЗ «Пружанская ЦРБ».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61403.php

Пружанский район: в результате наезда на придорожное дерево пострадал водитель и пассажирка "Ауди"

Проводится проверка.

 
Теги: Минск
 
 
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07 декабря 2018 года около 16:30 часов 60-летний житель г.Минска, управляя автомобилем «Ауди А-6» и двигаясь по ул. Шоссейной в д. Колядичи Пружанского района, по...
 
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