Утро для брестских водителей выдалось непростое и нервное. Улица Пушкинская перекрыта ( из-за ремонта ЖД переезда ), из объездного пути - только один вариант, по Скрипникова.



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Кобринский мост не подходит - далеко и тоже сплошные "пробки". Через Берёзовский путепровод - опять круг, и не факт, что будет быстрее, там на "горбатом" и так и так увязнешь.



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на фото - Кобринский мост утром 10 декабря 2018 года

На самой Скрипникова - сплошная "пробка" в двух направлениях, автомобили едут очень медленно. Водители активно используют прилегающие улицы, но это кто знает, как там можно быстрее проехать. Хотя как ни крути (руль), всё печально. Некоторые водители утверждают, что стояли там по 40 минут. Хорошо только, что это лишь одно утро, и уже к обеду проезд по Пушкинской восстановят ( по крайней мере, обещают ), и это всё забудется как страшный сон.



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Примечательно, что не смотря на предупреждения в СМИ, нашлось немало тех, кто не поверил дорожным знакам, или не заметил их, и упорно пытался проехать по Пушкинской. В результате развернуться у переезда тоже было сложно. К слову, работы на переезде утром не велись.