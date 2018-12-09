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Утром на ул. Скрипникова случился небольшой транспортный "коллапс"
10.12.2018 09:28 — Разное | Виртуальный Брест
Утро для брестских водителей выдалось непростое и нервное. Улица Пушкинская перекрыта (
Кобринский мост не подходит - далеко и тоже сплошные "пробки". Через Берёзовский путепровод - опять круг, и не факт, что будет быстрее, там на "горбатом" и так и так увязнешь.
на фото - Кобринский мост утром 10 декабря 2018 года
На самой Скрипникова - сплошная "пробка" в двух направлениях, автомобили едут очень медленно. Водители активно используют прилегающие улицы, но это кто знает, как там можно быстрее проехать. Хотя как ни крути (руль), всё печально. Некоторые водители утверждают, что стояли там по 40 минут. Хорошо только, что это лишь одно утро, и уже к обеду проезд по Пушкинской восстановят (
Примечательно, что не смотря на предупреждения в СМИ, нашлось немало тех, кто не поверил дорожным знакам, или не заметил их, и упорно пытался проехать по Пушкинской. В результате развернуться у переезда тоже было сложно. К слову, работы на переезде утром не велись.
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Утро для брестских водителей выдалось непростое и нервное. Улица Пушкинская перекрыта (из-за ремонта ЖД переезда), из объездного пути - только один вариант, по...
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