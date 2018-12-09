Водители и пешеходы, будьте осторожней в зимний период

В зимний период на территории Могилевской области обострилась обстановка на дорогах. Потепление сменяется резким понижением температуры. Водитель не успевает за такие короткие промежутки времени привыкнуть к слаживающейся обстановке. Поэтому сотрудники милиции рекомендует водителям и пешеходам при движении по дорогам соблюдать необходимые меры безопасности.

Водителям рекомендуем выбирать безопасную скорость движения исходя из дорожных и погодных условий, установить на свое авто зимние шины. Некоторые водители, махнув рукой на календарный сезон и подсчитав сэкономленные деньги, не стали менять летние шины на зимние. Вырвавшись на трассу, продолжают гонять в летнем скоростном режиме, не учитывая, что чистая и сухая, на первый взгляд поверхность может быть где-то покрыта тонкой корочкой льда. Ведь достаточно одной небольшой подмерзшей лужицы, чтобы на высокой скорости потерять управление, съехать в кювет, опрокинуться, выехать на полосу встречного движения и столкнуться со встречным транспортным средством. Для тех, кто еще не установил на свое авто зимние шины, хочется напомнить, что за управление транспортным средством без зимних шин установлена административная ответственность в виде штрафа в размере от 24 рублей 50 копеек до 122 рублей 50 копеек.

Пешеходам напоминаем, что специально для вас строят тротуары и пешеходные дорожки. Старайтесь пользоваться установленными пешеходными переходами, так как водители не всегда готовы к встрече с вами в местах, не предназначенных для перехода дороги. Если же вы вынуждены выходить на дорогу в других местах, строго соблюдайте Правила дорожного движения. Выходя на дорогу, при переходе улицы убедитесь в том, что водители автомашин вас заметили и уступают вам дорогу. Потому что остановить автомобиль, даже современного качества оборудованный антипробуксовочной системой, зимой очень сложно, особенно если прибегать к экстренному торможению. Ведь в зимний период времени тормозной путь автомобилей на заснеженной дороге увеличивается в два раза, а в условиях гололеда в пять раз.

Уважаемые граждане, только строгое соблюдение Правил дорожного движения и взаимовежливость помогут Вам избежать неприятных ситуаций на дорогах.

Уважаемые жители нашего города и района все сотрудники Костюковичской милиции желают Вам счастливого Нового года.

Игорь ДАВИДОВИЧ,

начальник отдела внутренних дел Костюковичского райисполкома.