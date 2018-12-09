В 2019-м году дети-инвалиды смогут пройти оздоровление в еще трех санаториях региона

На отдых в санатории и оздоровительные лагеря на Гродненщине отправляется все больше детей с ограниченными возможностями.



– Санаторно-курортное лечение всегда было самым важным этапом в медицинской реабилитации инвалидов, причем как взрослых, так и детей, – считает начальник Гродненского областного управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению Анатолий Гончар. – В области проживают 3468 детей-инвалидов. Ежегодно растет число путевок на санаторно-курортное лечение, которые мы получаем для них от Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению. За 11 месяцев этого года в санаториях отдохнули и поправили свое здоровье 452 ребенка-инвалида, за аналогичный период прошлого года – 311.







Дочери Юлии Байбиковой всего четыре годика, у девочки не только инвалидность, но и ослабленный иммунитет.



– Как только ребенку исполнилось три года, мы сразу же воспользовались возможностью поехать в санаторий, уже побывали в двух здравницах в Гомельской и Брестской областях, – рассказала Юлия. – Дочь раньше часто болела, а после санатория чувствует себя намного лучше. Помогают массажи, ингаляции, солевые пещеры и другие нужные процедуры.



В семье Козел в таком оздоровлении нуждаются двое детей. В этом году родители вместе с восьмилетним сыном и пятилетней дочерью побывали в детском реабилитационно-оздоровительном центре «Лесная поляна» в Сморгонском районе.



Анатолий Гончар подтвердил, что в области самые лучшие условия для детей-инвалидов и сопровождающих их взрослых созданы в «Лесной поляне» в Сморгони. Также наши ребята ездят и в другие детские реабилитационно-оздоровительные центры республики. Детей, больных ДЦП, принимает санаторий «Беларусь» в Друскининкае, где наработан большой опыт в их реабилитации.



На следующий год дети-инвалиды в сопровождении родителей будут отдыхать и проходить реабилитацию в здравницах Гродненщины: «Лесная поляна», «Поречье», «Неман». В каждом санатории большое значение придается созданию безбарьерной среды, в том числе и для инвалидов- колясочников.









И все же еще далеко не все дети-инвалиды пользуются предоставленной государством возможностью бесплатно раз в год отдохнуть в санатории. Порой родители не проявляют инициативы или попросту недооценивают, насколько это важно для их детей.



– Имеют показания к санаторно-курортному лечению 1593 ребенка-инвалида, однако на учете в областном управлении Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения состоят лишь 793 ребенка, что свидетельствует о недостаточной разъяснительной работе с родителями. А ведь помогает не только лечение в санатории, там можно успешно совмещать и другие виды реабилитации: социальную, психологическую, спортивную, – отметил Анатолий Гончар.



Еще одна возможность отдохнуть – летние оздоровительные лагеря. В прошлом году в области в них побывали 525 ребят-инвалидов. Дети-инвалиды и сироты имеют право на получение путевки в стационарный лагерь с круглосуточным пребыванием два раза, поэтому некоторые из них за сезон отдохнули дважды.







Главным управлением образования облисполкома, центром по оздоровлению совместно со Сморгонским райисполкомом прорабатывается вопрос об открытии оздоровительной смены для детей-инвалидов в сопровождении родителей на базе детского реабилитационно-оздоровительного центра «Лесная поляна». В районах создаются условия для оздоровления детей-инвалидов на базе стационарных лагерей, учреждений образования, расположенных в живописной местности. Главным управлением образования облисполкома, центром по оздоровлению совместно со Сморгонским райисполкомом прорабатывается вопрос об открытии оздоровительной смены для детей-инвалидов в сопровождении родителей на базе детского реабилитационно-оздоровительного центра «Лесная поляна». В районах создаются условия для оздоровления детей-инвалидов на базе стационарных лагерей, учреждений образования, расположенных в живописной местности.