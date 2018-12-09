Под Жлобином BMW опрокинулся в мелиоративный канал: водитель и его мать погибли

Смертельная авария произошла 9 декабря, в 12.00, вблизи деревни Папоротное Жлобинского района. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По предварительной информации, 37-летний водитель BMW не справился с управлением и съехал в мелиоративный канал, где автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП водитель и его 59-летняя мать от полученных травм умерли на месте происшествия.