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Под Жлобином BMW опрокинулся в мелиоративный канал: водитель и его мать погибли
Смертельная авария произошла 9 декабря, в 12.00, вблизи деревни Папоротное Жлобинского района. Об этом
По предварительной информации, 37-летний водитель BMW не справился с управлением и съехал в мелиоративный канал, где автомобиль опрокинулся.
В результате ДТП водитель и его 59-летняя мать от полученных травм умерли на месте происшествия.
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Авария произошла 9 декабря, в 12.00, вблизи деревни Папоротное
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