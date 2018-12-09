Мокрый снег и немного мороза. Погода в Горках на неделе







В Горках всю неделю обещают снегопады и пасмурную погоду. Близкая к нулевой температура и мокрый снег сменятся небольшим морозом. На выходных температура воздуха упадет до -7°С.





Сегодня, 10 декабря, будет до +1°С, сплошная облачность и мокрый снег. В первой половине дня — порывистый ветер.

Во вторник будет около нуля , пасмурно, в течение всего дня обещают мокрый снег.

В среду температура воздуха будет нулевой, вечером возможны метель.

В четверг, 13 декабря, столбик термометра опуститься до -1°С, прогнозируется метель.

В пятницу снова будет идти мокрый снег и станет прохладнее: до -3°С.

На выходных температура будет падать, будет продолжаться небольшой снегопад. В воскресенье синоптики прогнозируют температуру днем около -7°С.