ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мокрый снег и немного мороза. Погода в Горках на неделе

10.12.2018 — Разное | Горецкий вестник  
Размер текста:
A
A
A

Просмотрено: 72

 

В Горках всю неделю обещают снегопады и пасмурную погоду. Близкая к нулевой температура и мокрый снег сменятся небольшим морозом. На выходных температура воздуха упадет до -7°С.

 

Мокрый снег и немного мороза. Погода в Горках на неделе

 

Сегодня, 10 декабря, будет до +1°С, сплошная облачность и мокрый снег. В первой половине дня — порывистый ветер.

Во вторник будет около нуля , пасмурно, в течение всего дня обещают мокрый снег.

В среду температура воздуха будет нулевой, вечером возможны метель.

В четверг, 13 декабря,  столбик термометра опуститься до -1°С, прогнозируется метель.

В пятницу снова будет идти мокрый снег и  станет прохладнее: до -3°С.

 

На выходных температура будет падать, будет продолжаться небольшой снегопад. В воскресенье синоптики прогнозируют температуру днем около -7°С.


 
 
Ссылка на источник 11
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В Горках всю неделю обещают снегопады и пасмурную погоду. Близкая к нулевой температура и мокрый снег сменятся небольшим морозом. На выходных температура...
 
Новости дня
Новости разные
 
Утром на ул. Скрипникова случился небольшой транспортный "коллапс"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Фаниполь Online
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
10.12.2018
Новости Волковыска
Lida.Info
Заря над Неманам
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика