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Мокрый снег и немного мороза. Погода в Горках на неделе
10.12.2018 — Разное | Горецкий вестник
В Горках всю неделю обещают снегопады и пасмурную погоду. Близкая к нулевой температура и мокрый снег сменятся небольшим морозом. На выходных температура воздуха упадет до -7°С.
Сегодня, 10 декабря, будет до +1°С, сплошная облачность и мокрый снег. В первой половине дня — порывистый ветер.
Во вторник будет около нуля , пасмурно, в течение всего дня обещают мокрый снег.
В среду температура воздуха будет нулевой, вечером возможны метель.
В четверг, 13 декабря, столбик термометра опуститься до -1°С, прогнозируется метель.
В пятницу снова будет идти мокрый снег и станет прохладнее: до -3°С.
На выходных температура будет падать, будет продолжаться небольшой снегопад. В воскресенье синоптики прогнозируют температуру днем около -7°С.
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В Горках всю неделю обещают снегопады и пасмурную погоду. Близкая к нулевой температура и мокрый снег сменятся небольшим морозом. На выходных температура...
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