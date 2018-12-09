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В Витебске пьяный бесправник пытался скрыться от ГАИ

10.12.2018 09:24 — Разное | Аргументы и факты  
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В Витебске пьяный бесправник пытался скрыться от ГАИ
ГАИ УВД Витебского облисполкома

Ночью 9 декабря правоохранители обратили внимание на «Рено», которое ехало по проспекту Московскому в Витебске. Водителю дали сигнал остановиться, но тот его проигнорировал. 

Началось преследование. При повороте направо с улицы М. Горького легковушку занесло и она врезалась в припаркованный автомобиль. Мужчина попытался скрыться, но его задержали инспекторы. 

25-летний гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения, права на управление транспортными средствами не имел, сообщили в аккаунте соцсети ВКонтакте ГАИ Витебска

В Витебске пьяный бесправник пытался скрыться от ГАИ
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Теги: Витебск, Минск
 
 
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