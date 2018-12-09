В Витебске пьяный бесправник пытался скрыться от ГАИ

Ночью 9 декабря правоохранители обратили внимание на «Рено», которое ехало по проспекту Московскому в Витебске. Водителю дали сигнал остановиться, но тот его проигнорировал.

Началось преследование. При повороте направо с улицы М. Горького легковушку занесло и она врезалась в припаркованный автомобиль. Мужчина попытался скрыться, но его задержали инспекторы.