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«Яндекс» рассказал, что больше всего интересовало белорусов в 2018 году

10.12.2018 09:39 — Разное | Tut.by  
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«Яндекс» составил списки тем, оказавшихся в центре внимания жителей Беларуси в уходящем году.


Фото: REUTERS/Shamil Zhumatov

Это события, которые вызвали наибольший интерес, а также люди и вещи, которые впервые привлекли внимание или о которых по какой-то причине в этом году спрашивали гораздо больше, чем в прошлом. Для расчетов использовались данные о запросах за период с 1 января по 19 ноября 2018 года

События

  1. Чемпионат мира по футболу
  2. Зимняя Олимпиада в Пхенчхане
  3. Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня»
  4. Бой Нурмагомедова и Макгрегора
  5. Нападение на колледж в Керчи
  6. Изменение базовой величины
  7. Президентские выборы в России
  8. Повышение пенсионного возраста в России
  9. Лунное затмение 27 июля
  10. Введение единой платы за пользование учебниками

Люди

  1. Хабиб Нурмагомедов
  2. Гоген Солнцев
  3. Диего Марадона
  4. Артем Дзюба
  5. Alekseev
  6. Алина Загитова
  7. Александр Серов
  8. Игорь Акинфеев
  9. Лука Модрич
  10. Арина Соболенко

Ушедшие

  1. Иосиф Кобзон
  2. Олег Табаков
  3. Марина Поплавская
  4. XXXTentacion
  5. Людмила Сенчина
  6. Николай Караченцов
  7. Стивен Хокинг
  8. Михаил Державин
  9. Евгений Осин
  10. Avicii

Новинки

  1. Huawei P20 Lite
  2. Пятая коллекция «Бонстиков»
  3. Huawei P20 Pro
  4. Xiaomi Redmi Note 5
  5. Huawei P Smart
  6. Xiaomi Mi A2
  7. Xiaomi Redmi 6A
  8. Xiaomi Mi Band 3
  9. Huawei Honor 10
  10. Samsung Galaxy A6

Фильмы

  1. Мстители: Война бесконечности
  2. Дэдпул 2
  3. Движение вверх
  4. Веном
  5. Чёрная Пантера
  6. Монстры на каникулах 3: Море зовет
  7. Я худею
  8. Мир юрского периода 2
  9. Тренер
  10. Тихоокеанский рубеж 2

Сериалы

  1. Мажор
  2. Полицейский с Рублевки
  3. Домашний арест
  4. Молодежка
  5. Гранд
  6. Ивановы-Ивановы
  7. Остров
  8. Кровавая барыня
  9. Улица
  10. Деффчонки

Телешоу

  1. Холостяк
  2. Замуж за Бузову
  3. Битва экстрасенсов
  4. Песни
  5. Танцы
  6. Пацанки
  7. Экстрасенсы. Битва сильнейших
  8. ДНК
  9. Comedy Club
  10. Голос. Дети

Игры

  1. Far Cry 5
  2. Fortnite
  3. Kingdom Come: Deliverance
  4. Sea of Thieves
  5. Detroit: Become Human
  6. Shadow of the Tomb Raider
  7. Fallout 76
  8. God of War
  9. Jurassic World Evolution
  10. Assassin’s Creed Odyssey

Музыка

  1. Филипп Киркоров — Цвет настроения синий
  2. Kazka — Плакала
  3. Тима Белорусских — Мокрые кроссы
  4. Егор Крид, Филипп Киркоров — Цвет настроения черный
  5. Вадим Галыгин, Ленинград — 8 марта
  6. MATRANG — Медуза
  7. CYGO — Panda E
  8. Артур Пирожков — Чика
  9. Филипп Киркоров, Николай Басков — Ibiza
  10. LOBODA — SuperSTAR
 
 
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