«Юность» обыграла «Неман» в чемпионате Беларуси по хоккею

Лидер хоккейной экстралиги минская «Юность» 9 декабря выиграла у чемпиона Беларуси двух минувших сезонов гродненского «Немана» в домашнем матче на льду столичной «Чижовка-Арены».

«Юность-Минск» — «Неман-Гродно» — 6:3 (2:0, 2:1, 2:2) (Жидких, 5, Кулаков, 20, в большинстве, Парфеевец, 29, в большинстве, Развадовский, 36, Гайнетдинов, 44, Стефанович, 53, в большинстве — А. Малявко, 39, в большинстве, Боярчук, 42, А. Елисеенко, 51).

Когда на 36-й минуте перевес минчан вырос до 4 шайб, казалось, что интрига в этой встрече угасла. Однако «Неман» сумел ее оживить, уже в самом начале третьего периода сократив отставание до 2 голов (2:4). Но «Юность» победу все же не упустила.

Половину своиш шайб минчане в этой встрече забросили, реализовав удаления в составе соперников.

По 3 (1+2) результативных балла в составе «Юности» набрали Михаил Стефанович и Павел Развадовский.



Фото: vk.com/hcjunost

«Юность» и «Неман» в нынешнем чемпионате страны встречались уже в четвертый раз. Две победы у минчан (7:1 и 6:3) и две у «Немана» (1:0 и 3:0).

«Динамо-Молодечно» — «Металлург-Жлобин» — 2:1 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0) (Грецкий, 31, Амброжейчик, решающий послематчевый буллит — Никулин, 27).

Увезти из Молодечно 1 балл гостям во многом помог 21-летний голкипер Владислав Вербицкий, в игрокове время отразивший 34 из 35 бросков. Его визави Александра Осипкова беспокоили куда реже — в его активе 19 сэйвов после 20 бросков. Но зато он был удачливее в буллитной перестрелке.

«Шахтер-Солигорск» — «Лида» — 4:3 Б (0:0, 2:1, 1:2, 0:0, 1:0) (А.Усенко, 31, Демков, 36, в большинстве, Камбович, 46, в меньшинстве, Андрущенко, решающий послематчевый буллит — Ткачук, 21, Сафин, 48, Ткачук, 59).

Имея комфортный перевес в 2 шайбы (3:1), «Шахтер» позволил гостям перевести игру в овертайм, а затем довел дело до буллитной перестрелке, где от конфуза горняков спас Виктор Андрущенко — единственный из 10 хоккеистов обеих команд, кто сумел реализовать свою попытку.



Фото: hockey.by

Бомбардиры: М. Стефанович («Юность») — 37 (23+14), Н. Ремезов («Неман») — 32 (9+23), А. Ефименко («Динамо» Мл) — 28 (15+13), А. Кислый («Неман»), А. Жидких («Гомель» / «Юность») — по 27 (13+14).

Ближайший матч: 15 декабря (суббота). «Гомель» — «Металлург».