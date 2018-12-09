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«Юность» обыграла «Неман» в чемпионате Беларуси по хоккею
Лидер хоккейной экстралиги минская «Юность» 9 декабря выиграла у чемпиона Беларуси двух минувших сезонов гродненского «Немана» в домашнем матче на льду столичной «Чижовка-Арены».
Когда на 36-й минуте перевес минчан вырос до 4 шайб, казалось, что интрига в этой встрече угасла. Однако «Неман» сумел ее оживить, уже в самом начале третьего периода сократив отставание до 2 голов (2:4). Но «Юность» победу все же не упустила.
Половину своиш шайб минчане в этой встрече забросили, реализовав удаления в составе соперников.
По 3 (1+2) результативных балла в составе «Юности» набрали Михаил Стефанович и Павел Развадовский.
«Юность» и «Неман» в нынешнем чемпионате страны встречались уже в четвертый раз. Две победы у минчан (7:1 и 6:3) и две у «Немана» (1:0 и 3:0).
Увезти из Молодечно 1 балл гостям во многом помог 21-летний голкипер Владислав Вербицкий, в игрокове время отразивший 34 из 35 бросков. Его визави Александра Осипкова беспокоили куда реже — в его активе 19 сэйвов после 20 бросков. Но зато он был удачливее в буллитной перестрелке.
Имея комфортный перевес в 2 шайбы (3:1), «Шахтер» позволил гостям перевести игру в овертайм, а затем довел дело до буллитной перестрелке, где от конфуза горняков спас Виктор Андрущенко — единственный из 10 хоккеистов обеих команд, кто сумел реализовать свою попытку.
Бомбардиры: М. Стефанович («Юность») — 37 (23+14), Н. Ремезов («Неман») — 32 (9+23), А. Ефименко («Динамо» Мл) — 28 (15+13), А. Кислый («Неман»), А. Жидких («Гомель» / «Юность») — по 27 (13+14).
Ближайший матч: 15 декабря (суббота). «Гомель» — «Металлург».
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Лидер хоккейной экстралиги минская «Юность» выиграла у чемпиона Беларуси двух минувших сезонов гродненского «Немана» в домашнем матче на льду столичной...
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