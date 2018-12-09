На ПТО «Великий камень» оформлено уже более тысячи партий товаров

Пункт таможенного оформления «Великий камень» Минской региональной таможни расположен на территории одноименного китайско-белорусского индустриального парка в 25 км от Минска, в непосредственной близости от аэропорта и транспортной магистрали М-1.

ПТО работает более двух месяцев. За это время уже произведено более 1000 выпусков партий товаров в различных таможенных процедурах. В 80 % случаев выпуск произведен в срок до двух часов. Современные таможенные технологии и новейшее оборудование позволяют быстро и эффективно проверить декларации на товары.

Здесь созданы все условия для комфортного таможенного оформления грузов. В зоне таможенного контроля могут одновременно находиться 128 большегрузных автомобилей. Склад временного хранения площадью 4,5 тыс. м. кв. оборудован 13 погрузочно-разгрузочными рампами. Таможенный склад занимает площадь более 5 тыс. м. кв.

Работает новый ПТО без выходных с 9.00 до 21.00. Это позволяет в максимально короткие сроки совершать таможенные операции, тем самым минимизируя затраты субъектов хозяйствования. Любой участник внешнеэкономической деятельности может оформить здесь экспортируемый или импортируемый товар.

Сейчас на ПТО оформляются грузы, которые доставляются автомобильным транспортом. Есть возможность обработки товаров, прибывающих воздушным путем. Ведутся работы по подготовке к строительству железнодорожной ветки протяженностью около 4 километров.