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Минсвязи: Первые электронные паспорта белорусы получат уже в 2019 году

10.12.2018 09:56 — Разное | Аргументы и факты  
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Минсвязи: Первые электронные паспорта белорусы получат уже в 2019 году
Фото из открытых источников

- Мы рассчитываем, что все работы будут сделаны в 2019 году, и мы сможем начать выдавать первые электронные карты, - сообщил в интервью телеканалу СТВ первый заместитель министра связи и информатизации Беларуси Дмитрий ШЕДКО. - Безусловно, это будет делаться на основании заявления человека. То есть человек, который вновь обращается за паспортом, который приходит за обменом паспорта, либо для тех желающих, которые хотят свой бумажный поменять на более модный, красивый, компактный, удобный электронный.

Идентификационная карта белоруса – это фактически аналог паспорта, только в виде карточки, которая также является носителем электронной цифровой подписи, что дает доступ к большому количеству различных цифровых возможностей.

Минсвязи: Первые электронные паспорта белорусы получат уже в 2019 году
В белорусскую ID-карту может быть внедрен платежный сервис
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Выдавать первые электронные идентификационные карты в Беларуси будут на основании заявления.
 
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