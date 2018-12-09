Американские СМИ раскритиковали новую особенность Су-57

Российские истребители пятого поколения Су-57 сравнительно недавно получили новый камуфляж. Российские военные утверждают, что он придает самолету низкую оптическую заметность. На самом деле, он может оказаться бесполезен, пишет журнал The National Interest.



Изображение: ТВ «Звезда».

Издание отмечает, что сочетание светлых тонов нижней части фюзеляжа с более темной пиксельной окраской создает резкий контраст практически на любой местности. Зато такая агрессивная окраска затрудняет определение формы и размера Су-57.

Такой камуфляж был актуален для XX века, однако сейчас выглядит устаревшим. Да, он способен обмануть человеческий глаз. Но сбить с толку системы наведения современных ракет класса воздух-воздух и также земля-воздух, использующих, в том числе, тепловые головки самонаведения, он не сможет.

Еще меньше шансов самолету оставляют современные РСЛ, где используется активная фазированная антенная решетка. Поэтому истребитель будет уничтожен задолго до того, как сможет воспользоваться преимуществом, которое дает такой камуфляж в ближнем бою, так называемой dogfight.