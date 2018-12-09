Названы четыре вида российского оружия, опасного для НАТО

Журнал The National Interest назвал четыре вида боевой техники России, с которыми войска НАТО не хотели бы иметь дело. Москва экспериментирует с развертыванием гибких тактических групп уровня бригады и батальона, отказавшись от оперирования дивизиями, как это было во времена Холодной войны, делая ставку на новейшее вооружение.



Т-72Б3. Фото: wikipedia.org/Vitaly V. Kuzmin

Танки Т-72Б3 и Т-90 легче западных одноклассников — вес этих российских танков около 46 тонн, в то время, как западных — 60−70 тонн. Это значит, что Т-72Б3 и Т-90 мобильнее и их выдержат большинство мостов. Российские боевые машины получили усовершенствованную систему управления огнем и боеприпасы, позволяющие поражать иностранные танки. Усилилась защита российских машин и от противотанковых боеприпасов.



Фото: wikipedia.org / Vitaly V. Kuzmin

Огромной разрушительной мощью обладает российская РСЗО «Смерч». Каждая установка несет двенадцать реактивных снарядов калибра 300-мм, каждый из которых может неси десятки суббоеприпасов. Дальность поражения доходит до 120 км. В боекомплект системы входят также термобарические боеприпасы ГЧ 9М216 «Волнение». Взрыв одного снаряда создаёт термическое поле диаметром не менее 25 м (в зависимости от рельефа местности). Температура поля — свыше +1000 °C, время его существования — 1,4 с.



Фото: wikipedia.org / Vitaly V. Kuzmin

Российский ОТРК «Искандер» способен уничтожать цели, которые находятся вне зоны досягаемости артиллерийского огня и хорошо защищены от атак с воздуха. Дальность поражения целей доходит до 500 км, а боевая часть ракеты может оснащаться ядерным зарядом мощностью 50 Кт.



Фото: wikipedia.org/Vitaly V. Kuzmin

Одна батарея ЗРС С-400 включает несколько РЛС, командных и пусковых машин, которые могут отслеживать и вести огонь одновременно по тридцати шести самолетам на дальности до 400 км. Это означает, что ЗРС С-400 в Сирии и Калининграде могут перекрывать воздушное пространство над авиабазами в Турции, на Кипре, в Польше и Германии, считает издание.