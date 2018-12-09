ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ПВТ открыл ИТ-классы по всей Беларуси

10.12.2018 09:58 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
ПВТ открыл ИТ-классы по всей Беларуси

Парк высоких технологий в этом году открыл около 50 новых компьютерных классов и IT-лабораторий по всей стране.

В первую неделю декабря ПВТ поддержал всемирную акцию «Час кода», запустив более 20 ИТ-центров в школах в сельской местности, малых и средних городах, пишет dev.by.

Благодаря этому, например, открылся ИТ-центр в Докшицах, где дети будут учиться работать на 3D-принтерах. Подобные проекты уже есть в Лельчицах и Плисе. В преддверии «Часа кода» также начали работу Scratch-центры в Лиде, Лиозно и Бортниках. До конца года ПВТ планирует открыть подобные классы еще в 10 школах в разных уголках Беларуси.

Всего с начала 2018-го в Беларуси появилось уже 50 новых классов с современным оборудованием для обучения школьников разных возрастов азам программирования.

Благодаря онлайн-курсам Парка высоких технологий языку программирования Scratch обучились более 1000 учителей, теперь они преподают его в своих школах. Около 10 тыс. школьников по всей стране уже изучают Scratch, еще 2 года назад о нем знало меньше 200 учеников.

Акция "Час кода" проводится ежегодно во всем мире в рамках международной недели изучения информатики. Традиционно в ней принимают участие более 100 миллионов школьников из 180 стран.

 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Парк высоких технологий в этом году открыл около 50 новых компьютерных классов и IT-лабораторий по всей стране.
 
Новости дня
Новости разные
 
Демократы могут потребовать слушаний об импичменте Трампа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Фаниполь Online
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
10.12.2018
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика