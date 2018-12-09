ПВТ открыл ИТ-классы по всей Беларуси





Парк высоких технологий в этом году открыл около 50 новых компьютерных классов и IT-лабораторий по всей стране.

В первую неделю декабря ПВТ поддержал всемирную акцию «Час кода», запустив более 20 ИТ-центров в школах в сельской местности, малых и средних городах, пишет dev.by .

Благодаря этому, например, открылся ИТ-центр в Докшицах, где дети будут учиться работать на 3D-принтерах. Подобные проекты уже есть в Лельчицах и Плисе. В преддверии «Часа кода» также начали работу Scratch-центры в Лиде, Лиозно и Бортниках. До конца года ПВТ планирует открыть подобные классы еще в 10 школах в разных уголках Беларуси.

Всего с начала 2018-го в Беларуси появилось уже 50 новых классов с современным оборудованием для обучения школьников разных возрастов азам программирования.

Благодаря онлайн-курсам Парка высоких технологий языку программирования Scratch обучились более 1000 учителей, теперь они преподают его в своих школах. Около 10 тыс. школьников по всей стране уже изучают Scratch, еще 2 года назад о нем знало меньше 200 учеников.

Акция "Час кода" проводится ежегодно во всем мире в рамках международной недели изучения информатики. Традиционно в ней принимают участие более 100 миллионов школьников из 180 стран.