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Прямую телефонную линию проведет 15 декабря председатель Могилевского облисполкома Владимир Викторович Доманевский
10.12.2018 — Разное | Савецкая вёска
.С 9.00 до 12.00 по номеру (8 0222) 50-18-69 он ответит на вопросы жителей Приднепровского края.
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Прямую телефонную линию проведет 15 декабря председатель Могилевского облисполкома Владимир Викторович Доманевский
.С 9.00 до 12.00 по номеру (8 0222) 50-18-69 он ответит на вопросы жителей Приднепровского края.
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