ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Ватикане построили рождественский вертеп из песка

10.12.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
Размер текста:
A
A
A
В Ватикане построили рождественский вертеп из песка

В Ватикане в этом году впервые рождественский вертеп, изображающий рождение Христа, сделали из песка, передает телеканал МИР 24.

Над библейским сюжетом трудились скульпторы из Америки, России, Нидерландов и Чехии. Для этого в Ватикан привезли 720 т песка. Высота композиции с фигурами святого Иосифа, девы Марии, младенца Иисуса, ангелов и волхвов - пять с половиной метров.

Композиция разместилась на площади святого Петра рядом с творениями великих мастеров.

Источник: БЕЛТА.

Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах: 

Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" - "С новым днём, Жлобин!

Наша группа в социальной сети "Одноклассники" - "С новым днём, Жлобин!" 

Читайте ndsmi.by в "Одноклассниках"

Читайте ndsmi.by в "Контакте"

Читайте ndsmi.by в "Фейсбуке"

Читайте ndsmi.by в "twitter" 

 

Наш канал на YouTube

 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Ватикане в этом году впервые рождественский вертеп, изображающий рождение Христа, сделали из песка, передает телеканал МИР 24. Над библейским сюжетом...
 
Новости дня
Новости разные
 
Прямую телефонную линию проведет 15 декабря председатель Могилевского облисполкома Владимир Викторович Доманевский
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Фаниполь Online
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
10.12.2018
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика